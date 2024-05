Fuentenovilla celebrará por todo lo alto sus fiestas de San Isidro y de la Virgen del Perpetuo Socorro (VER PROGRAMA)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 02 de mayo de 2024 , 12:53h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Tradicionalmente, la villa alcarreña lo hace en tres fines de semana, comenzando por el primero de mayo. Cada uno, se dedica a una cosa. El primero, al deporte y a los más pequeños, el segundo, a las tradiciones religiosas de la localidad, y el tercero, a los toros, haciendo gala de la afición taurina que hay en La Alcarria.



Cuando abril se convierte en mayo, llega el momento de la celebración, por todo lo alto de las fiestas patronales de Fuentenovilla. Desde hace muchos años, para favorecer la presencia de fuentenovilleros oriundos, que aman a su pueblo y que vuelven a él con frecuencia, las fiestas se articulan en tres fines de semana. Los tres primeros de mayo.



Llegarán precedidas, como cada año, de la puesta del mayo, siempre a mano, una tradición secular que pasa de padres a hijos y que tendrá lugar en la noche de hoy, día 30 de abril.



El primer fin de semana de fiestas será el próximo, y concretamente los días 4 y 5 de mayo. Es el que el programa dedica a los niños, con actividades para ellos a lo largo del sábado, pero también con la presencia del que es, sin lugar a dudas, el deporte de Fuentenovilla: la pelota a mano. Con la colaboración de GARFE Pelota, y en memoria de los pelotaris fuentenovilleros que pasearon el nombre de su pueblo, de La Alcarria y de Guadalajara por los mejores frontones de España en los años ochenta, cada año se celebra un partido de exhibición, siempre con el frontón del pueblo lleno de público. Aun se juegan en él algunos partidos a mano, además del frontenis, puesto que no ha desaparecido del todo la afición a este duro y hermoso deporte.



En 2024, habrá dos partidos de exhibición, uno de chavales, y otro de profesionales. El primero enfrentará a Pocholo y Viñarás contra Alfredo y Diego. En el segundo, competirán Zabala y Cuairan contra Iribarren y Oliden.



Ei viernes, día 10 de mayo, se vuelve a repetir la exitosa iniciativa del año pasado, en la que se celebró el Día de las Peñas. Las actividades vuelven a ser organizadas y financiadas por las propias peñas, con la colaboración del Ayuntamiento. Y, entre otras, se van a repetir las más exitosas del año pasado, con charanga, cena de peñas y vecinos, y juegos populares, además de la discoteca móvil 'Sonico'. La inscripción debe cursarse el sábado, 4 de mayo, de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Se entregará una pulsera acreditativa en el momento de la inscripción.



Pero las fiestas, en honor a San Isidro Labrador y a la Virgen del Perpetuo Socorro, darán comienzo el sábado, 11 de mayo. A partir de las 18 horas, tendrá lugar la recogida de las peñas, en sus diferentes locales, para que se concentren todas en la Plaza Mayor, a la vera de la Picota. Será entonces cuando la deportista Mónica Cámara, jugadora de la selección española de Balonmano Playa, dé el pregón desde el balcón del Ayuntamiento.



En Fuentenovilla, el respeto por los mayores es algo que todos los vecinos llevan en el corazón. Poniéndolo de manifiesto, un año más, el Ayuntamiento, en nombre de todos los fuentenovilleros, va a homenajear a dos de los vecinos más mayores del pueblo: Juan de Lara y Esperanza Rivas. A continuación, la alegría se trasladará a las peñas, que serán visitadas por el Ayuntamiento, y las personalidades que acudan al pregón, una por una.



Y de la alegría, prácticamente sin solución de continuidad, se pasará a la devoción de la ofrenda floral a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y a la pólvora, como se llama a los fuegos artificiales en Fuentenovilla. Se lanzarán desde la calle Pezuela. A la medianoche, llegará la actuación de la gran orquesta Estrella Central, y un primer guiño a los festejos taurinos, con toros de pólvora en La Plazuela.



El domingo, 12 de mayo, llegará el primero de los días grandes de Fuentenovilla, puesto que es el día de la Virgen del Perpetuo Socorro. Ese día, habrá diana y pasacalles, engalanado por la Banda de Música de Fuentenovilla, baile vermú, y también la famosa procesión vespertina, en honor a la patrona de

Fuentenovilla, que igualmente acompañará la Banda de Música de la localidad, que dirige Ricardo Piña.



El segundo día grande llegará el 15 de mayo, el día de San Isidro Labrador, en el que se repetirán todas las costumbres y tradiciones del pueblo, pero esta vez en honor del patrón de los agricultores, incluida la más bonita de todas ellas, como es la bendición de los campos. Este año, por fin, no habrá que pedirle lluvia al cielo, puesto que ha sido generoso con La Alcarria en lo que va de 2024.



De esta manera, se llegará al tercer y último fin de semana de fiestas, tradicionalmente dedicado a los toros en las calles. Será el viernes, 17 de mayo, cuando se organice el encierro y concurso de recortes infantil. Por la noche, llegará la actuación de la gran orquesta Nexus. El sábado, 18 de mayo, está prevista la suelta de reses por las calles, desde la Plaza de toros, acompañada musicalmente por la charanga Los Divinos. La suelta se repetirá por la tarde, con la suelta de la segunda vaca de la Asociación Taurina de Fuentenovilla. A continuación, habrá exhibición de recortes y suelta de reses. Y para rematar el sábado,

baile, con la orquesta La Senda.



Las fiestas terminarán el domingo, 19 de mayo, con una nueva suelta de reses por las calles. La traca final, a las 16 horas del domingo, pondrá fin a las fiestas de la villa alcarreña.



La alcaldesa de Fuentenovilla, Montserrat Rivas, felicita a las peñas del pueblo, verdaderas artífices de las fiestas, en las que se forjan amistades que duran toda la vida. “Y por eso me da tanta alegría que se perpetúe la celebración del Día de las Peñas”, señala. Por último, Rivas agradece el trabajo de muchos meses del equipo que está preparando las fiestas, y ahora ultimando sus detalles. “Quiero reconocer públicamente su trabajo a todas estas personas, empezando por los trabajadores municipales, siguiendo por los voluntarios, y terminando por el concejal, responsable del equipo, Jorge del Moral”.



FIESTAS PATRONALES 2024



Sábado, 4 de mayo



12.00 h. a 14.30 h. Parque Infantil con pintacaras

17.00 h. a 20.00 h. Parque Infantil con pintacaras

23.00 h. Discoteca móvil “Diamante” en Plaza Mayor



Domingo, 5 de mayo



12.00 h. Pelota a Mano

1º Partido: Pacheco y Viñarás VS Alfredo y Diego

2º Partido: Zabala-Cuairan VS Iribarren-Oliden



Sábado, 11 de mayo



18.00 h. Recogida de Peñas

19.00 h. Saludo de la alcaldesa y Pregón de Fiestas a cargo de Mónica Cámara, jugadora de la selección española de Balonmano Playa.

Homenaje a los vecinos y vecinas más mayores:

Juan de Lara Cano

Esperanza Rivas Encinas

Visita de Peñas acompañados por la Charanga “EL PUNTILLO”

21.30 h. Ofrenda Floral en la Iglesia Parroquial.



00.00 h. Fuegos Artificiales en la calle Pezuela.



00.30 h. Baile con la Orquesta “Estrella Central”.



Domingo, 12 de mayo



11.00 h. Diana y Pasacalles acompañados por la Banda de Música de Fuentenovilla

13.00 h. Misa Solemne en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro.



14.00 h. Baile Vermut acompañados por la Banda de Música de Fuentenovilla

19.30 h. Procesión en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro acompañada por la Banda de Música de Fuentenovilla.



Martes, 14 de mayo



21.00 h. Vísperas en honor a San Isidro Labrador



Miércoles, 15 de mayo



11.00 h. Diana y Pasacalles acompañados por la Banda de Música de Fuentenovilla

13.00 h. Misa Solemne en honor a San Isidro Labrador.



14.00 h. Baile Vermut acompañados por la Banda de Música de Fuentenovilla

19.30 h. Procesión en honor a San Isidro labrador acompañada por la Banda de Música de Fuentenovilla.



Jueves, 16 de mayo

13.00 h. Misa por todos los Difuntos.



Viernes, 17 de mayo

18:30 h. Encierro y concurso de recortes infantil.



Sábado, 18 de mayo



11.30 h. Suelta de Reses por las calles. Suelta de 2 toros desde la Plaza de Toros.



13.30 h. Música con la Charanga “Los Divinos”

18.00 h. Suelta de Reses por las calles. Suelta de la 2º Vaca de la Asociación Taurina de Fuentenovilla. A continuación, exhibición de recortes y suelta de reses.



00.00 h. Baile con la Orquesta “La Senda”



Domingo, 19 de mayo

11.30 h. Suelta de reses por las calles. Suelta de 1 toro y las reses del día anterior tras ser aprobadas en el reconocimiento veterinario. Seguidamente iremos desde el La Plaza de Toros 14:00 h. Música con la Charanga El Puntillo.



20.00 h. TRACA FIN DE FIESTAS