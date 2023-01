Gascón valora que el trabajo realizado por Podemos CLM en 2022 “señala el camino para el cambio progresista en la región el 28 mayo”

miércoles 04 de enero de 2023

El candidato a la presidencia de la Junta y coordinador autonómico del partido, José Luis García Gascón, en una nota de prensa de resumen del año 2022 y expectativas del 2023, ha valorado que el trabajo realizado por Podemos CLM el año que ha acabado “señala el camino para el cambio progresista en la región el 28 mayo”. La formación morada ha dicho que “la defensa de los servicios públicos, sobre todo la recuperación de la sanidad y la educación tras los recortes y privatizaciones de Page y Cospedal, es nuestra prioridad”. Podemos CLM considera “especialmente preocupante” el estado de la sanidad en Castilla-La Mancha, “siendo la segunda región cuya ciudadanía peor valora su situación, solo por detrás de Madrid, como ha recogido la última encuesta del CIS de diciembre”



Gascón ha incidido en que “las luchas sociales junto al trabajo en las instituciones de Podemos CLM en 2022, a través de proposiciones no de ley (PNL) o iniciativas de gobierno, nos llevan hacia la transformación progresista de la región en este 2023 que acabamos de iniciar”. El partido morado ha recordado su defensa del tren convencional, las acciones contra la instalación de un cementerio nuclear en la región, la lucha por el Tajo sin trasvases, la erradicación del amianto, la negativa a las macrogranjas o la solicitud de más recursos para la prevención de incendios forestales, así como el abanderamiento de la ley de bienestar animal.



Además, Podemos CLM se ha referido a su “continua oposición a las privatizaciones”, a la defensa de la “dignidad laboral en el sector público”, a la necesidad de aprobar unos presupuestos “más sociales” en la región y a su línea para implementar políticas que favorezcan la emancipación juvenil y el acceso a la vivienda.



En materia de derechos sociales y feministas, Gascón ha dicho que “en 2022 hemos defendido la necesidad de que en la región sea posible el acceso al aborto libre y seguro, los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI o la implantación en nuestra comunidad del ‘modelo hogar’ de residencias frente a los intereses de los fondos buitre que defiende Page”. También ha aludido Gascón al respeto y cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, “que como estamos viendo con casos como el del concejal de Cabanillas del Campo (Guadalajara) del PP Jaime Celada, a la derecha no le produce empacho tratar de saltársela”.



“Los votantes socialistas suspenden a Page”



Podemos CLM ha considerado que Emiliano García-Page “está describiendo una región muy alejada de la realidad y de los problemas que tiene Castilla-La Mancha, como consecuencia de sus obvios intereses electorales”. En este sentido, Gascón ha respondido al presidente de la Junta que “ha empeorado las políticas sociales al contrario de lo que dice, cuando este 2023 recorta un 5,11% en atención sociosanitaria, un 2,49% en dependencia, un 5,97% en desarrollo rural o un 98,48% en el parque público de viviendas”.



Gascón alega que “Page comienza el año como acabó el anterior: dejando claro que es más de derechas que el PP”. La formación ha explicado que “solo hay que ver las palabras de Page sobre Núñez y Feijóo, a lo que se suma la última encuesta de EM-Electomanía de valoración del presidente”. Según este sondeo, Page no aprueba entre los votantes socialistas (4,2), ni entre los de las principales fuerzas progresistas como Unidas Podemos (3,1). Sin embargo, las tres mejores puntuaciones las recibe de electores de partidos de derechas, empezando por los de Navarra Suma (6,3), siguiendo por los de Ciudadanos (5,6) e incluso por los del PP (4,3), que le otorgan mayor porcentaje de apoyo que los propios votantes del PSOE.



Considera además el candidato de Podemos a la presidencia de la Junta que “la nefasta gestión del PP de Cospedal amenazó y deterioró enormemente y en tiempo récord la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, pero Page ha seguido el mismo modelo esta legislatura de mayoría absoluta con recortes y privatizaciones de servicios públicos esenciales y precarización de las y los trabajadores públicos y ha eliminado prestaciones como el Ingreso Mínimo de Solidaridad regional, impulsado por Podemos CLM la anterior legislatura”.



“Page se mueve por su ambición en lugar de defender Castilla-La Mancha”



Por otra parte, Gascón cree que “la ‘moderación’ que dice abandonar Page choca con sus continuos enfrentamientos con el Gobierno de España, con los partidos progresistas, incluido su propio partido, el PSOE, y a menudo prefiere entrar en debates de otros territorios, a los que nadie le llama, que abordar los problemas de Castilla-La Mancha o dar cuentas de su propia gestión”.



Estas actitudes denotan, a juicio de Gascón, que “la ‘determinación’ de Page no es la que predica en sus últimos discursos, sino confrontar con la izquierda y defender políticas de derechas y privilegios de los ‘lobbies’ en Castilla-La Mancha, a costa de los derechos o de la mejora del bienestar de la gente”. Como ejemplo ha puesto la negativa de Page al ‘modelo hogar’ de residencias “para defender en su lugar los intereses de los fondos buitre” y le ha preguntado retóricamente “que explique a la ciudadanía dónde ve ‘más alma’, como dice, en esta forma de hacer política”.



Para Gascón, “Page se mueve por su propia ambición personal, no tiene valores socialistas ni progresistas y pone siempre en un segundo plano Castilla-La Mancha”.



“El PP de Paco Núñez representa el continuismo de Cospedal”



Gascón también ha contestado a Paco Núñez que cuando invita a que ‘pensemos lo que tenemos, cómo estamos y qué nos merecemos’ la ciudadanía de la región debe recordar “el desmantelamiento de los servicios públicos que hizo el gobierno del PP de Cospedal en Castilla-La Mancha, de la sanidad, de la educación, sus acciones contra la pluralidad democrática y la representatividad a favor del bipartidismo, la eliminación del Consejo de la Juventud regional, su defensa del cementerio nuclear o la política trasvasista”. A juicio de Gascón, “desde luego que en esta región no nos merecemos el continuismo de

Cospedal que representa el PP de Paco Núñez”.



Para terminar, Gascón ha dejado claro que “el voto socialista y progresista en Castilla-La Mancha el 28 de mayo será a Podemos, porque con él la gente tiene la garantía de que frenaremos a la derecha del PP y también la deslealtad cotidiana con la gente y con la izquierda de Page”.