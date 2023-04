Javier Écija y Nati Gómez se imponen en la III Cifonrace

lunes 17 de abril de 2023 , 20:05h

Ambos se han mostrado intratables para sus rivales, llegando en solitario a la meta del Parque de los Manantiales de Cifuentes. La carrera se ha disputado en la mañana de hoy, con nada menos que 305 inscritos.

GALERÍA DE LA CARRERA

GALERÍA DEL PODIUM

CLASIFICACIONES COMPLETAS

Esta mañana se ha disputado la segunda carrera del X Circuito de la Diputación Provincial de Guadalajara, la III Cifonrace. Previamente, se habían inscrito 305 corredores, que han podido disfrutar hoy de un magnífico día de MTB.

Como es habitual en el Circuito guadalajareño, los bikers disponían de dos trazados, uno de 52 kilómetros, con nada menos que 33 de sendas por los montes de la Alcarria Alta y 1.200 metros de desnivel positivo, y otro de 25 kilómetros, con 740 metros de desnivel positivo, diseñado para disfrutar de la bici de una manera más calmada.

La Ruta pro atravesaba las pedanías cifontinas de Val de San García, Gárgoles de Arriba, Sotoca, Ruguilla y la vecina localidad de Trillo y, en esta III Edición, la dirección de carrera ha introducido pequeños cambios para hacer aún más atractivo el recorrido largo y para suavizar el perfil del corto.

La organización, correspondiente al Ayuntamiento de Cifuentes, ha estado impecable. Un operativo de 35 voluntarios, coordinado por el concejal de Deportes, David de la Fuente, había trabajado duro para que, en los días previos el recorrido quedara perfectamente señalizado, y hoy se garantizara la seguridad vial en todos los cruces, lo que ha evitado cualquier incidencia extradeportiva.

Después de una ordenada entrega de dorsales y de que los bikers calentaran motores en el maravilloso entorno del Parque de los Manantiales, viendo cómo nace el río Cifuentes que luego desemboca en el Tajo, el alcalde de la villa alcarreña, Marco Campos, el propio David de la Fuente, y el coordinador del Circuito, Javier Fernández, daban la salida, puntualmente, a las diez de la mañana a la III Cifonrace. A esa hora la temperatura era aún fresca, en torno a diez grados, con un aire que no ha dejado de soplar en toda la mañana, condicionando en parte la prueba.

El primero en cruzar la meta, en la carrera larga, ha sido Javier Ecija (Suzuki), pulverizando su tiempo del año pasado con 2h 07´05”. El sacedonero ha debutado con victoria en el circuito. La primera prueba, disputada el pasado 26 de marzo en Gárgoles, coincidió con la disputa de la Copa de España XCO en Alpedrete, Madrid, donde hizo un meritorio 33º puesto, que mejoró días después en el Open de España de Zaragoza, con un 17º puesto. Hoy, en una prueba que se disputa donde habitualmente entrena, Écija se ha mostrado intratable. “Este circuito se adapta perfectamente a mis características. Venía con ganas de hacerlo bien y de probarme desde el principio de carrera”, afirmaba en meta. Por eso, Écija comenzó a tensar la cuerda prácticamente desde el casco urbano de Cifuentes, cuando el Camino de la Fuente de los Frailes comenzaba a picar hacia arriba. “Tenía gas, vi que podía escaparme, y así ha sido. Desde el principio he abierto un hueco que luego he podido mantener hasta meta”, señalaba.

Antes de llegar a la pedanía cifontina de Val de San García, Écija ya aventajaba en 2 minutos al que ha sido su perseguidor toda la carrera, Alejandro Gómez. “En los primeros kilómetros la organización ha cambiado en parte el recorrido. Este año había una senda de subida, que ha sido incluso mejor para mí”, añadía el chaval. Gómez logró tomar contacto con el vencedor, pero “como me veía con fuerzas, he contraatacado”. Así, el ganador ha cubierto en solitario prácticamente tres cuartas partes de la carrera. “Hoy era día para ir en grupo, porque hacía aire, pero este circuito no es para rodar”. Écija es conocido en el circuito por su técnica y por los riesgos que asume descendiendo, pero hoy, “he intentado correr con cabeza y no cometer fallos, regulando, trazando limpio en las bajadas para no caerme, y tomándome las subidas como si fueran series de XCO, que es mi especialidad”. Écija tiene marcadas más pruebas del circuito con un círculo rojo, e intentará competir por la general en este 2023.

Alejandro Gómez (Grand Padel MTB Team) no tenía hoy las mejores sensaciones, pero se ha mostrado tan regular como siempre, haciéndose con un trabajado segundo puesto a 5´44” del primero. “No estoy en un nivel alto, pero es que Écija estaba fortísimo. Desde el principio he visto que no iba a ser capaz de seguirle. Además sé muy bien que este recorrido es muy técnico y se adapta perfectamente a las características de mi rival. Por eso me he centrado en mantener la posición, más que en cogerle, porque las distancias eran, desde el principio, insalvables. Aun así, he disfrutado de la carrera”, señalaba el subcampeón hoy en Cifuentes, y líder del circuito. Como el ganador, ha corrido sólo prácticamente toda la carrera. Su objetivo es la general, habiendo obtenido ya en las dos pruebas disputadas un tercer y un segundo puesto. “No descarto ganar alguna prueba, pero mi objetivo final es la clasificación general”.

Gómez, en su condición de coordinador del circuito, felicitaba a la organización, en primer lugar por un recorrido, “bonito, variado, en el que no te puedes despistar en ningún momento, con muchas sendas, muchas curvas y muy cerradas”, pero también por la logística. “David de la Fuente y el pueblo de Cifuentes se vuelcan con una carrera que cada año se disputa prácticamente sin fallos”.

Tercero ha sido otro clásico del Circuito, el iriepalense Oscar Cortés (Grand Padel MTB). Pese a que, como él dice, no se puede seguir el ritmo de los jóvenes, en el final de la carrera el máster 40 ha sido capaz de abrir hueco y se ha hecho, con holgura, con el tercer cajón del pódium, con un tiempo de 2h 14´06”, por delante de corredores más noveles. A la altura de Sotoca de Tajo, en el kilómetro 40, Cortés ya marchaba en solitario, camino de la meta. Siempre agradecido, le daba “un diez a la organización”.

En féminas, la gran Nati Gómez (Rujamar Bike Team), que corría hoy por primera vez la Cifonrace por las inmejorables referencias que le habían llegado de la carrera, se ha impuesto con un tiempo de 2h 46´22”. “El circuito y el ambiente han sido geniales, con senderos espectaculares y duros, divertidos, en los que dejar la bici correr. Es un recorrido disfrutón, en medio de paisajes preciosos. Recomiendo esta carrera. Es perfecta para los que nos gusta el MTB de verdad”, decía al llegar a meta.

Nati Gómez no ha tenido rival sobre la bici hoy. “Me he sentido bien. Me estoy preparando para la última prueba de la Copa de España, y ya, finalmente haré el Campeonato de España”. Llegaba a Cifuentes en un gran momento de forma. Y, pese a que su especialidad es el rally MTB, “acudo a carreras con buena reputación, como la Cifonrace”, terminaba.

Nadia Lozano (Seral Bike CDE) ha sido segunda, con un tiempo de 2h 50´40”. Habitual de las pruebas XCO, este año se ha decidido a probar suerte en Guadalajara, “que tiene circuitazos”, afirmaba. Hoy, la joven argandeña lo ha podido comprobar en Cifuentes. “El recorrido es espectacular, con muchas bajadas técnicas, mucha piedra y mucho sendero”, declaraba en meta. Sobre su rival, reconocía abiertamente que “no he podido con Nati. La veía durante la carrera, pero no la he cogido en ningún momento”. Como la vencedora, la argandeña tenía palabras de agradecimiento para la organización, “perfecta y con un circuito bien marcado”. Nadia anunciaba hoy que seguirá compitiendo en Guadalajara.

Angélica García (Independiete) se ha hecho con el tercer puesto de la general, con un tiempo de 2h 59´43”. “El recorrido es espectacular. Nati y Nadia son brutales, así que mi objetivo era disfrutar. Aquí empecé a correr cuando aún no sabía montar. Por eso vuelvo cuando puedo”, declaraba en meta. Angélica se ha centrado esta temporada en pruebas de XCO, “pero si tengo el calendario libre, vendré a alguna más, porque estas carreras en los pueblos tienen un gran ambiente”, terminaba.

El alcalde de Cifuentes, Marco Campos, colaboró como un voluntario más de la carrera desde primera hora de la mañana, con uniforme de Protección Civil. “Cifuentes se ha vuelto a llenar de amantes del deporte y de la naturaleza, como ocurría hace unos días en Gárgoles. Estamos encantados de mostrarles el entorno con el que contamos. Este es un día de fiesta para nuestro pueblo”, señalaba. El regidor ha querido destacar también “el trabajo de muchos meses que implica la organización de la Cifonrace”, haciendo mención especial a “David de la Fuente y a los voluntarios que han hecho posible la organización” y a la oportunidad recibida por parte de la Diputación Provincial. “Si no formáramos parte del circuito, sería mucho más complicado atraer participación”, terminaba Campos.

Además de los voluntarios cifontinos, en carrera y también preparando unas suculentas migas con chorizo y huevo más bebida, que bikers y acompañantes han podido degustar en el parque de los manantiales, también han estado presentes voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Guadalajara (vehículo de rescate y vehículo sanitario) Guardia Civil y operarios del Ayuntamiento de Cifuentes, que han colaborado para el perfecto desarrollo de la carrera. Se han realizado dos evacuaciones con heridas que han necesitado suturar y ya en Meta se han atendido a otras seis personas de diferente consideración por caídas durante el recorrido. Ninguno de los accidentados ha necesitado traslado a centro sanitario.

La coordinación del circuito le ha correspondido a Eload Team, que una vez más, ha hecho un trabajo impecable antes, durante y después de la prueba, puesto que las clasificaciones estaban en internet minutos después de concluir la carrera.

Todas las categorías

En Junior, el vencedor ha sido Jesús Sánchez Rodríguez (4h 16´46”); en Sub 23, Alex González (2h 20´08”) En Elite, Javier Écija, con 2h 07´05”; en Máster 30, Rafael Revuelta (2h 14´54”); en Máster 40, Oscar Cortés (2h 14´06”); en Máster 45, Carlos Pomar (2h 19´48”);); en Máster 50, Roberto Fernández (2h 19´13”); en Veteranos, José Antonio Calvo (2h 30´50”); en Féminas Elite, Natividad Gómez (2h 46´22”); en féminas máster, Angélica García (2h 59´46”), y en eléctricas, Yago Salazar Pérez (2h 18´27”). En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Alberto Huerta (1h 29´12”). El equipo más numeroso en competición ha sido 1 Piñón, mientras que el ganador hoy en la III Cifonrace ha sido el Flop CMC Sapim.