Un Dépor muy serio reafirma su buen momento a costa del Isport (2-0)

domingo 06 de noviembre de 2022 , 20:31h

El Deportivo Guadalajara Femenino volvió a ganar en un exigente partido contra un rival de los que aspira a estar en la parte alta, el C.D. Isport albaceteño, a quien doblegó por 2-0 gracias a los tantos de Chiqui y Mizui Obiang. Ambos goles llegaron en la primera parte, siendo el resto del encuentro un ejercicio de administrar la ventaja e intentar ampliarla que no estuvo exento de complicaciones, pues Clau fue expulsada por doble amarilla y el equipo tuvo que jugar los últimos 15 minutos con una jugadora menos.



Alberto Mendoza optó por un once inicial marcado por el regreso de Charo a la portería, que disputó su primer partido de la temporada, además del regreso de Marina al lateral y la entrada de Andrea y Clau junto a Teresa en el centro del campo, dejando el ataque para el tridente formado por Ashley Batista, Mizui Obiang y Garaizábal. Desde los primeros minutos quedó claro que el Dépor quería tener la iniciativo ante un equipo que optó por quedarse cerca de su área e intentar explotar sus armas ofensivas a través de lanzamientos en largo. Las moradas se adelantaron a los 18 minutos de comenzar, en un saque de esquina colgado por Ashley que Chiqui, entrando con potencia desde atrás, mandó al fondo de la red, sumando su segundo gol en dos partidos consecutivos.



Las ocasiones siguieron llegando y cayendo del lado morado, que amplió su ventaja a la media hora de juego con un gran cabezazo de Mizui Obiang en una falta muy bien puesta por Garaizábal. Tras el 2-0, el Dépor no consiguió materializar ningún tanto más en la primera mitad a pesar de disponer de las ocasiones. Tras el paso por vestuarios la tónica fue la misma. Las alcarreñas buscaban el tercero y cerca estuvieron de conseguirlo en muchas ocasiones, como un disparo de Chiqui que golpeó en el palo. El choque cambió en el minuto 75, cuando Clau vio la segunda tarjeta amarilla poco después de haber visto la primera, ambas en acciones más que cuestionables, y el conjunto morado se quedó con una jugadora menos. Ahí el Isport dio un paso adelante y se acercó a la portería de Charo, que se mostró muy segura en las dos intervenciones que tuvo que hacer. Si bien Ashley Batista pudo hacer el tercero con una vaselina que se fue pegada al palo, el partido concluyó con el 2-0.



El Dépor, tercer clasificado ya en la Regional Preferente Femenina, se enfrentará la semana que viene a un duro rival, el Orgaceño, al que visitará el próximo domingo.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Charo; Marina, Bikie Boko (Nerea Márquez, 60′), Chiqui, Lucía Rumí (Lucía Lozano, 60′) Brenda; Teresa, Andrea, Clau; Garaizábal (Lucía Mamajón, 45′), Ashley Batista y Mizui Obiang.



C.D. Isport: Pérez; Cristina, Nerea, Mary, Lola (Natalia, 67′); Inés, Rocío (Inma, 82′), Martina (Lucía, 65′), María, Oria (Noelia, 45′); Cortes.



Goles: 1-0, Lucía Mamajón, minuto 18; 2-0, Mizui Obiang, minuto 30.