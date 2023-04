C.D. Leganés y Valencia C.F., campeones de la Trillo Cup 2023 tras un fin de semana de muy buen fútbol y gran ambiente

lunes 03 de abril de 2023 , 18:29h

El campo de fútbol El Robledal ha acogido este fin de semana la Trillo Cup 2023, un torneo que ha reunido a las canteras de algunos de los mejores equipos de España, como el Barcelona o el Rayo Vallecano. A última hora del sábado, el Valencia C.F. se proclamaba campeón de la categoría benjamín, mientras que el Leganés hacía lo propio, a la misma hora del domingo, en la categoría alevín, dando por concluido un exitoso torneo.



Trillo, 3 de abril de 2022. El Club Deportivo Leganés y el Valencia Club de Fútbol se han alzado este fin de semana con las copas de campeones de la Trillo Cup 2023 en sus categorías, alevín y benjamín, respectivamente. Ambos conjuntos llegaron a la final después de un campeonato muy disputado y con un enorme nivel de sus participantes, y con mucha energía y buen juego que se prolongó hasta los minutos finales de sus encuentros en los que se enfrentaron a otros dos grandes equipos, el Atlético de Madrid en el caso del C.D. Leganés, y precisamente la versión benjamina del Leganés, en el caso del Valencia C.F..



El torneo Trillo Cup 2023 terminó a última hora de la tarde de este domingo, después de un gran éxito de público, de participación, de ambiente y de organización, y sin tener que lamentar incidentes. Más de 2.500 personas entre familiares, aficionados y demás visitantes han colmado el campo de fútbol El Robledal y sus alrededores, llenando Trillo de personas que han podido disfrutar del fútbol pero también de un fin de semana de muy buen tiempo. Además de la atracción futbolística, los visitantes han podido conocer los encantos del municipio, pues tanto el sábado como el domingo numerosos grupos de personas se han diseminado por bares, restaurantes y puntos de interés del pueblo, como el puente sobre el Tajo o las cascadas del río Cifuentes.



En lo futbolístico, la Trillo Cup arrancaba a las 9.00 horas del sábado, cuando se disputó el campeonato en su categoría benjamín -niños y niñas de 8 y 9 años de edad-. Divididos en dos grupos y en dos campos de fútbol 7, los equipos, entre los que cabe destacar conjuntos como el F.C. Barcelona, el Rayo Vallecano o el Getafe, comenzaban sus respectivos partidos. Cabe resaltar también la participación del equipo local, el C.D. Trillo, un grupo de niños de Trillo, Cifuentes y otras poblaciones que habitualmente no juegan juntos al fútbol pero que con mucha valentía y arrojo se enfrentaron a algunos de los mejores equipos de su categoría en nuestro país. A pesar de que se trató de una grata experiencia para los pequeños, lo cierto es que no consiguieron ganar ningún encuentro. También es digno de mencionar el Sporting Cabanillas, de la provincia de Guadalajara, que en su caso sí consiguió vencer en dos ocasiones, ante el Academia Alcobendas y el C.F. Jaraiz, pero que, sin embargo, finalmente no llegó a pasar a cuartos tras sus contundentes derrotas ante el Leganés y el Valencia.



Después de 40 encuentros, con un solo descanso para el almuerzo a mediodía, ocho equipos llegaban a los cuartos de final: F.C. Barcelona, Getafe C.F., C.D. Leganés y Parquesol en el grupo 1, y Rayo Vallecano, Atlético Chopera, C.D. Almendralejo y Valencia C.F. en el grupo 2. Getafe C.F. y C.D. Leganés se jugaron la primera semifinal, mientras que Rayo Vallecano y Valencia C.F. hacían lo propio en la segunda. Finalmente, y de forma muy justa, tras un campeonato muy regular por parte de ambos equipos, el C.D. Leganés y el Valencia C.F. accedían a la final. Cualquiera de los dos equipos podía haberse hecho con el título, pues ambos hicieron gala de muy buen fútbol, con jugadores y detalles de mucha calidad, pero fue el Valencia el que se hiciera con el título tras ganar el encuentro por dos goles a uno, momento en el que jugadores, familiares y afición estallaron de alegría y júbilo, cantando, saltando y disfrutando de la victoria.



El técnico valencianista, Guille Martínez, reconocía haber disfrutado de una primera fase de grupos con un fútbol “no tan estresante, sino un poco más bonito, en el sentido de no pasarlo tan mal, pero sí que es verdad que desde cuartos a la final, hemos tenido que apretar todos porque eran equipos ya muy buenos, un nivel muy alto, y al final el trabajo de los niños ha dado sus frutos”, en palabras del joven entrenador. Para Martínez, el encuentro más complicado había sido sin duda el último, la final ante el Leganés. “Ya en fase de grupos hemos quedado 1-1, y luego nos lo hemos cruzado de nuevo en la final. Tiene un equipo espectacular, es un equipazo y lo hacen muy muy bien”. Guille Martínez terminaba reconociendo haberlo pasado “súper bien”. “El pueblo nos ha impresionado, nos ha gustado mucho, toda la zona del puente, de la cascada, y nos han tratado fenomenal, la organización y todo, el hotel, todo estupendo”, terminaba el valenciano.



Tras la entrega de trofeos, en la que participaron los concejales Hugo Pérez y Mayte Blanco, por parte del equipo de Gobierno, y Tomás Cerrato, del grupo Socialista, daba por terminada la primera jornada de la Trillo Cup en El Robledal.



La segunda jornada de la Trillo Cup comenzaba de igual modo, a las nueve de la mañana, con algo más de frío, con jugadores más mayores -de 10 y 11 años de edad- y aún con más rapidez y nivel de juego derivados de la mayor corpulencia y experiencia de sus participantes. También después de 40 encuentros y con un descanso a mediodía, los mejores equipos del torneo accedían a la final, tras los cuartos y semis. Del Alcobendas contra el Atlético de Madrid, la primera semifinal, los rojiblancos terminaban vencedores por sólo un gol a cero, lo que da idea de lo igualado del encuentro. En similares circunstancias, Barcelona y Leganés llegaban a los penaltis en la segunda semifinal. El Leganés lograba pasar a la final en medio de una festiva guerra de agua entre sus jugadores.



Lo igualado de las semifinales no se reflejó en la final, en la que el Leganés terminó claramente vencedor, con cuatro goles a cero ante un Atlético de Madrid que poco pudo hacer ante el empuje y la energía de sus vecinos madrileños. El encuentro fue duro, incluso tenso en algunos momentos -el entrenador del

Leganés fue expulsado del banquillo-, aunque también dejó jugadas de gran calidad, mucha rapidez en el juego, un gran manejo del balón por parte de ambos equipos y el protagonismo de algunos jugadores, que brillaron con luz propia a pesar de llevar cerca de 12 horas de torneo.



Santiago Cortés, entrenador del Leganés, reconocía lo duro del encuentro, “forma parte del juego”. A nivel general, el técnico resumía la participación de su equipo en el torneo. “Los chicos han jugado muy bien, además, hemos ganado la final a un equipo que en grupos nos ganó, así que estamos muy contentos, porque luego nos hemos enfrentado al Getafe, que en liga veníamos también de jugar contra ellos, y les hemos ganado, así que muy contentos; y luego contra el Barça, para los chicos es una experiencia, porque jugar contra equipos de otras comunidades y además como el Barça, y además ganarles, ha sido muy bonito. Y en la final han competido muy bien y hemos ganado”, detallaba Cortés. A nivel individual, el entrenador del Leganés destacaba la figura de su medio centro. “Me ha gustado mucho Pablo Bartolomé, creo que hoy ha hecho un gran torneo; normalmente hay otros jugadores que siempre suelen destacar más, porque juegan en posiciones más adelantadas, pero creo que hoy Pablo ha hecho un torneazo, todos han hecho un gran torneo”. Por último, Santiao Cortés describía su paso por la Trillo Cup, destacando la buena organización del campeonato. “Es el segundo que hacemos aquí este año y es una pasada cómo nos tratan, nos dan de comer, están súper atentos en el trato, si nos hace falta vestuario, si nos hace falta alguna pieza de fruta, agua… Muy bien, diez en organización”, agradecía Santiago Cortés, tan sólo unos minutos después de que el alcalde de Trillo, Jorge Peña, hiciera entrega a sus chicos del trofeo de primer clasificado de la Trillo Cup 2023 en la categoría benjamín.



Igualmente satisfecho se mostraba José Rey, de la empresa Soccertec, organizadora del campeonato. “Ha sido un fin de semana espectacular de fútbol, de familias, de buen tiempo y de lo que nos da Trillo, que es un pueblo en el que da gusto estar por su gente, por su tierra, por lo bonito que es y por cómo nos tratan”, declaraba Rey. A nivel futbolístico, el representante de Soccertec reconocía estar “sorprendido” por el alto nivel de juego. “Quizá ha sido el nivel más alto de los últimos años, tanto en benjamín como en alevín, a partir de cuartos hemos visto un nivel altísimo y nos ha sorprendido para bien, así que súper contentos”.



“El Valencia nos gustó mucho en benjamín, el Leganés en las dos categorías ha venido con los equipos más fuertes, el Getafe ha traído lo mejor que tenía, el Atlético de Madrid ha jugado muy bien… la verdad es que podría decir casi todos”.



“No ha habido altercados, la gente se ha portado genial, ha habido un gran ambiente y al final la gente se va de aquí encantada, porque se les trata muy bien, y es lo que nos diferencia un poco de otro tipo de torneos y por lo que los equipos se van así de contentos”, terminaba Rey, ya pensando en la Trillo Cup 2024.



Para el concejal de Deportes en el Ayuntamiento, Hugo Pérez, la Trillo Cup 2023 ha vuelto a cumplir expectativas, incluso, con creces. “Se ha vivido un gran ambiente en el campo de fútbol y en todo el pueblo; a nivel deportivo, hemos disfrutado de grandes partidos y muy buenos equipos y jugadores; y, además, nuestros chicos, los niños de Trillo y Cifuentes que han participado lo han pasado genial, se han divertido y han podido codearse con jugadores de los equipos de sus sueños, que era otra de nuestras intenciones. Así que no podemos tener más que palabras positivas de esta Trillo Cup 2023, en la que el buen tiempo, además, nos ha acompañado”, declaraba Pérez al término del torneo, muy contento y feliz tras un fin de semana de fútbol, familias y buen ambiente en El Robledal.