El Promesas del Dépor vuelve a ganar remontando en una gran segunda parte (2-4)

martes 22 de noviembre de 2022 , 14:02h

El Deportivo Guadalajara Promesas logró la victoria el pasado domingo en el Jerónimo de la Morena frente a un combativo Atlético Guadalajara. Al igual que en la jornada anterior, los de Miguel Carlos tuvieron que remontar un marcador adverso en una segunda parte donde a los tres minutos se produjo la expulsión por doble amarilla de un central rival. El capitán Arroyo, Soule, Elton y Pedro Bellot anotaron los cuatro tantos para el filial morado, que llegaron todos en los últimos 45 minutos.



Miguel Carlos tan solo introdujo cambios obligados en el once respecto a los titulares la jornada pasada contra el Sigüenza. Ricky sustituyó a un lesionado Corral en la portería, mientras que Víctor fue de la partida para reemplazar al sancionado Fidalgo. Comenzó el partido con un Dépor más arropado e impreciso, y con un Atlético Guadalajara más impulsivo, pero sin generar demasiado peligro en la portería de Ricky. Sin embargo, en una falta algo alejada del área, consiguió adelantarse el Atlético Guadalajara con un impresionante golpeo de Jorge. Por si fuera poco, Víctor tuvo que ser sustituido por Nico en el minuto 22 fruto de una inoportuna lesión. A pesar de todos los inconvenientes, el Promesas no se arrugó y a punto estuvo de lograr la igualada a los 29 minutos a través del propio Nico, que pudo rematar libre de marca, pero su cabezazo salió rozando el poste. No se movió el marcador hasta el final de la primera mitad, si bien un disparo de Williams se marchó cerca de la portería local tras dejar pasar el balón en un saque de banda y plantarse en el área.



En los últimos 45 partidos, el partido se revolucionó al poco de comenzar ya que el Atlético Guadalajara se quedó con 10 hombres en el terreno de juego tras expulsión de su central Jaime. A partir de ahí el Promesas se adueñó del control del partido y en apenas 10 minutos consiguieron darle la vuelta al marcador tras un gol de Arroyo en el minuto 50, que batió en el mano a mano al portero del Atlético Guadalajara, y 5 minutos después tras un córner servido por Cañadillas que remató Soule libre de marca para poner el dos a uno. Parecía estar controlado el partido por parte del Promesas, que seguía llegando con peligro a la portería atlética, pero en otra jugada aislada los locales forzaron un penalti que transformó Borja y ponía de nuevo el empate en el minuto 74.



No se vinieron abajo los chicos del Promesas que siguieron dominando el encuentro hasta que en el minuto 80. Elton consiguió volver a adelantar a los morados en una jugada muy similar a la del segundo gol. Saque de esquina botado por Cañadillas que Elton consiguió rematar a portería en el segundo palo. Ya en el tiempo de descuento, el Atlético Guadalajara se quedó con 9 jugadores en el campo tras lesión de uno de sus jugadores y no disponer de más cambios. Poco después, Pedro Bellot, que había entrado en los últimos minutos de partido, puso el 2-4 definitivo en el marcador y certificó así una nueva victoria para el Promesas en un partido que se puso más complicado de lo que el resultado puede indicar.



FICHA TÉCNICA:



Atlético Guadalajara: Juan (P); Enrique, Jaime, Borja (85’ Daniel), Gregory, Diego, Ismael (58’ Iván), Jesús Manuel (53’ Padre), Jorge, Pablo y Cabre (58’ Mario).



CD Guadalajara Promesas: Ricky (P); Soule, Delgado, Arroyo, Angelillo; Alex (80’ Bribian), Williams, Cañadillas (80’ Pedro Bellot); Elton (80’ Sota), Mory (60’ Mario) y Víctor (22’ Nico).



Goles: 11’ Jorge (1-0); 50’ Arroyo (1-1); 56’ Soule (1-2); 70’ Borja (P) (2-2); 80’ Elton (2-3) 91’ Pedro Bellot (2-4)