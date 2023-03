Guarinos defiende una política municipal basada en “la confianza y la seguridad jurídica como claves para el crecimiento económico y el bienestar de la ciudad de Guadalajara”

Durante el desayuno informativo “Confianza y Seguridad Jurídica, claves para el desarrollo empresarial”, con Fernández-Lasquetty y Paco Núñez, que ha tenido lugar esta mañana en Guadalajara

viernes 31 de marzo de 2023 , 20:14h

La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, ha recalcado que la confianza y la seguridad jurídica son claves para el desarrollo empresarial en la ciudad de Guadalajara. Guarinos ha asegurado que “no hay nada peor para la economía, la empresa y el empleo que la incertidumbre”, y ha resaltado que un empresario arriesga cuando le rodea un entorno de confianza, porque se está jugando su empresa y patrimonio.”



Así se ha pronunciado Guarinos durante su intervención en el desayuno informativo “Confianza y Seguridad Jurídica, claves para el desarrollo empresarial”, que ha tenido lugar esta mañana en Guadalajara y en el que han participado el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y el presidente provincial del Partido Popular, Lucas Castillo.



En este foro, la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Guadalajara ha defendido que los ayuntamientos pueden promover muchas iniciativas para generar esa confianza y seguridad jurídica a los empresarios, “no siempre es de nuestra competencia, pero siempre es de nuestra incumbencia”. En esta línea ha asegurado que la administración local, el ayuntamiento, debe implicarse, lo que significa “relaciones cordiales y colaboración leal y sincera con el mundo empresarial”, “lo que no debe confundirse con la intromisión ni con el intervencionismo”, ha recalcado.



Sobre los impuestos, Guarinos ha recalcado que son necesarios para mantener los servicios públicos, al tiempo que ha señalado que “la necesidad de recaudad no debe confundirse con el afán confiscatorio, ni con políticas de derroche o mala administración del dinero público”, defendiendo los impuestos bajos como un incentivo para la recuperación y el fortalecimiento de la actividad económica, así como para la generación de empleo. En este sentido, Guarinos ha hecho un inciso y ha recordado que el Ayuntamiento de Guadalajara desde el año 2019 hasta la actualidad ha incrementado su recaudación en 17 millones de euros, pasando de 48 a 65 millones. Con esta recaudación, ha aseverado, “hay margen para una bajada de impuestos y para implantar un política fiscal moderada”.



También se ha referido a la importancia del Plan Estratégico del Corredor del Henares que respalda que el Partido Popular. Guarinos ha explicado que cuando una empresa busca donde expandirse o implantarse busca el territorio donde pueda competir en igualdad de condiciones. “Si en nuestro corredor tenemos unas condiciones impositivas diferentes a las que existen en la vecina de Comunidad de Madrid, con una fiscalidad más favorable, muchas empresas decidirán trasladarse a Madrid”. Esta situación, sin duda, “perjudica la recaudación, perjudica la inversión y perjudica la creación de empleo en Guadalajara”.



Sobre el plan de empleo Guarinos ha defendido un Plan de Empleo mixto o dual, en el que una parte se destine a la contratación por parte del ayuntamiento y otra para que ayudar a las empresas a contratar, “lo que ayudará a la formación y facilitará la estabilidad en el empleo, especialmente para los más jóvenes”.



La candidata también ha afirmado que “la simplificación burocrática es vital para que los empresarios no pierdan tiempo por ir de ventanilla a ventanilla”. El ayuntamiento, la administración, tiene que facilitar, no disuadir. Desde el ayuntamiento, también hay que dar facilidades, y se pueden dar”, ha asegurado.



Para Guarinos otro aspecto fundamental para el desarrollo de Guadalajara son las infraestructuras. “Sin unas infraestructuras adecuadas es muy difícil que se produzca el desarrollo empresarial”. En este punto, la candidata ha recordado que el Partido Popular lleva mucho tiempo pidiendo el desdoblamiento de la CM-101, desde Guadalajara hasta Humanes. Esta vía es la segunda que más tráfico soporta en la provincia, después de la A-2 que es la principal. “La liberación de un tramo de la R-2 es claramente insuficiente sin queremos garantizar la movilidad y la seguridad del tráfico de esta zona”.



La candidata ha subrayado que es esencial aprovechar las sinergias con la vecina Comunidad de Madrid, “Estamos a un paso de Madrid, a 50 kilómetros de la capital de España”, y la ideología, ha remarcado “nunca puede ser motivo para distanciarnos de quienes pueden colaborar y ayudar, como es el caso de Madrid”.



Guarinos se ha referido también a los Fondos Europeos de los que ha asegurado que “son una oportunidad” para la administración local, para el sector empresarial y para la colaboración pública-privada, que es absolutamente necesaria. La administración “no puede desarrollar por sí misma muchos proyectos y las empresas también necesitan en ocasiones la colaboración de la administración”.



Para Guarinos, “Si todos confluyen habrá crecimiento económico, y no vendrá solo, sino acompañado de empleo y de las mejores condiciones de vida y de bienestar. Este es el objetivo final y deseo de todo alcalde y de cualquier ayuntamiento, y si el próximo 28 de mayo los guadalajareños me dan su confianza yo me dejaré la piel para que todo esto sea una realidad más pronto que tarde”, ha concluido.