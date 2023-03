Núñez anuncia en Guadalajara el desarrollo de un polo de atracción de industria tecnológica en Castilla-La Mancha al frente del Gobierno autonómico

En el Desayuno Informativo ‘Confianza y seguridad jurídica: Claves para el desarrollo empresarial’ junto a Javier Fernández-Lasquetty

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 31 de marzo de 2023 , 19:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado el desarrollo de un polo de atracción de industria tecnológica en Castilla-La Mancha cuando asuma la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, aprovechando su iniciativa para poner en marcha un Valle de Innovación con el que la región acogería la creación de industrias, laboratorios y empresas.



Así lo ha anunciado durante el desarrollo del Desayuno Informativo ‘Confianza y seguridad jurídica: claves para el desarrollo empresarial’, que ha protagonizado junto al consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y la candidata a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, donde ha esbozado las principales líneas de su apuesta por la convergencia con la Comunidad de Madrid, que pasan por el desarrollo del Eje de Crecimiento del Sur de Europa para bajar impuestos, reducir burocracia y atraer empresas, apostar por un plan de Formación Profesional Dual y por un Plan de Empleo destinado a las empresas para fijar empleo.



Núñez ha incidido en su apuesta por el desarrollo del Eje de Crecimiento del Sur de Europa, una estrategia de presente y de futuro, bien diseñada, con el objetivo de llevar a Castilla-La Mancha a las cotas más altas de desarrollo y progreso “nunca antes alcanzadas”.



El presidente regional del PP ha destacado que este Eje se creará con las Comunidades Autónomas vecinas, con las empresas y las pymes y con la sociedad civil castellanomanchega, ya que el modelo ‘popular’ es crecer junto a la locomotora económica del país, que es la Comunidad de Madrid, y con la región “de moda”, que es Andalucía, que está demostrando que “si se sale del socialismo, se puede crecer exponencialmente”.



Núñez ha recordado que este acuerdo está cerrado con Isabel Díaz Ayuso y con Juanma Moreno y se pondrá en marcha en cuanto el Partido Popular alcance el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Se trata de un Eje basado en la ruptura de fronteras mediante el pacto y no la imposición, sin leyes de armonización fiscal, pero con armonía en acuerdos para bajar los impuestos”.



Un Eje, ha continuado el presidente del PP-CLM, que prevea acuerdos de colaboración en materia sanitaria o de transportes, que contemple el desarrollo complementario de la logística del transporte entre los puertos del sur de Europa y los países de la Unión Europea, “pasando y parando en Castilla-La Mancha”.



“Un Eje que explote la onda expansiva económica y empresarial de Madrid y se nutra de empresas que no tengan que radicarse en la capital porque los requisitos, las trabas burocráticas o la falta de interés les hagan renunciar a Castilla-La Mancha”, ha añadido.



Núñez ha destacado que su objetivo “es reducir” los impuestos que se pagan en Castilla-La Mancha avanzando hasta el sistema impositivo de la Comunidad de Madrid para “evitar el efecto frontera, atrayendo inversión y posibilitando el emprendimiento, además de favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, ayudando a las familias, a la vez que fomentando la natalidad y luchando contra la despoblación.



La propuesta fiscal del presidente del PP de Castilla-La Mancha pasa por mejorar las deducciones y bonificaciones actuales y bajar todos los impuestos de competencia autonómica, como el IRPF, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio.



De otro lado, Núñez ha recordado su propuesta para apostar por la Formación Profesional en Castilla-La Mancha, que consiste en la puesta en marcha de un Plan por el que el Gobierno autonómico financiará íntegramente los gastos de formación de los alumnos durante un año, así como los costes laborales de sus prácticas empresariales durante otro año, algo que se complementaría con una ayuda en pago único de 10.000 euros para todo aquel que cree un negocio en la región.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha apostado también por un cambio en el modelo del Plan de Empleo, para que este “no vaya solo a los ayuntamientos”, y se destine “en un 50 por ciento” a las empresas, especialmente a las pequeñas, para que tengan ayudas a la contratación, añadiendo una bonificación a las mismas en las cuotas de la Seguridad Social durante 12 meses si se convierte al trabajador en indefinido.



Núñez ha preguntado a los vecinos de la Comunidad Autónoma “con quién quieren ir a la Castilla-La Mancha del futuro”. “Yo estoy aquí para ayudaros. Para eso me presento a las elecciones y quiero ganar”, ha dicho, haciendo “de la mano” de regiones vecinas para evolucionar y crecer juntas como con Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, y Andalucía, con Juanma Moreno al frente de la misma.



De otro lado, el presidente del PP-CLM ha aprovechado su intervención para referirse a la Ley de Acompañamiento Familiar que ayer aprobó el PSOE de Page en el último pleno de la legislatura y por la que se permite expropiar tierras a agricultores y ganaderos si el Gobierno regional considera que no cumplen un “fin social”.



Por ello, se ha comprometido a derogar esta Ley en cuanto alcance el Gobierno de Castilla-La Mancha, garantizando el derecho a la propiedad privada en el campo.