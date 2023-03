Page dice ¡EXPRÓPIESE, EXPRÓPIESE! con la Ley que han aprobado las Cortes de CLM que "permite quitarnos las tierras"

La ley de agricultura familiar en CLM está hecha para quitar las tierras y para poner zonas de protección.

COMUNICADO

viernes 31 de marzo de 2023 , 19:16h

La ley de agricultura familiar en CLM está hecha para quitar las tierras y para poner zonas de protección.



Ayer jueves las Cortes Regionales han aprobado la Ley de la Agricultura Familiar que ha elaborado García-Page, el nuevo “Hugo Chávez de Castilla-La Mancha”. El consejero de agricultura, Martínez Arroyo, defendió la ley con un discurso demagógico y lleno de mentiras. En primer lugar, afirma que va a beneficiar a 120.000 personas, algo totalmente falso dado que la ley exige estar dado de alta en la seguridad social y solamente hay 16.700 agricultores profesionales según información de la Seguridad Social.



En segundo lugar, la ley exige utilizar mano de obra del núcleo familiar en porcentaje igual o superior al 50% de la mano de obra total empleada. Por tanto, la ley exige que haya al menos tantas personas de la familia trabajando como trabajadores por cuenta ajena. Teniendo en cuenta estos requisitos, parte de los 16.700 agricultores profesionales se quedarán fuera de la ley. De los “supuestos 120.000 beneficiarios”, estimamos que como mucho se beneficien unos 8.000 agricultores.



En tercer lugar, el consejero Martínez Arroyo miente al condicionar la priorización de las ayudas a la existencia de esta ley. Si realmente quiere dar y priorizar en las diferentes ayudas a los agricultores profesionales familiares, no es necesario la existencia de esta ley, basta con que en la propia subvención priorice a los agricultores profesionales frente a las grandes empresas o fondos de inversión, como ya se ha hecho otras veces en diferentes subvenciones. Además, un agricultor con dos trabajadores ya no es explotación familiar agraria, ¿por qué no tiene derecho a las mismas ayudas que otro agricultor que tenga un solo trabajador y es explotación agraria familiar? Genera un empleo más y tiene menos prioridad en las ayudas, esto es un ejemplo de que la ley está mal hecha.



En cuarto lugar, cuando el señor Consejero afirma que: “es la agricultura familiar la que apuesta por los alimentos de calidad”, ¿qué quiere decir? ¿Qué todo lo que no sea explotación agraria familiar está produciendo alimentos de mala calidad? Pues señor consejero, conoce muy mal el campo, las explotaciones agrarias y ganaderas de Castilla-La Mancha, entren dentro de dicha ley o no, producen alimentos de calidad.



En quinto lugar, miente o está completamente desinformado cuando afirma que es necesaria la existencia de está ley para que haya emprendedores que trabajen la tierra. Si no hay emprendedores en el campo es porque la agricultura y ganadería no es rentable, los precios de venta no cubren los costes de producción. No hay emprendedores porque la Consejería de Agricultura destina más de 500 millones de fondos agrícolas a GEACAM SA en vez de a las explotaciones agrarias familiares. Si el dinero de la PAC para el desarrollo rural se destinara solamente para los profesionales del campo, en vez de dar más de 500 millones a GEACAM, habría más emprendedores en el campo y habría más tierras disponibles para ellos.



En sexto lugar miente, como siempre hace, cuando dice que el PIB agrícola de Castilla-La Mancha es del 18%. El INE avanza que para el 2021 el PIB agrario es de 3.578.592.000 euros y el PIB de Castilla-La Mancha es de 42.286.077.000 lo que da un 8,46%. Se equivoca en 10 puntos, ahora entendemos que su gestión sea tan mala.



La ley aprobada se basa en tres pilares. El primero es dar el título de explotación agraria familiar, título que no implica ningún beneficio ni soluciona los problemas de la agricultura y ganadería.



El segundo pilar es que la ley va a permitir a García-Page quitar durante 30 años las tierras que no cumplan su función social a sus propietarios. Hay tierras que son poco productivas, generan pérdidas y por ello no se siembran. ¿Por qué vamos a tener que sembrar a pérdidas para que Page no nos quite las tierras?. Además, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha indicado que la ley según está redactada es inconstitucional. Esta medida que se ha aprobado es propia de una intervención y de la época de la dictadura.



El tercer pilar de la ley se basa en el establecimiento de zonas de protección agrarias. Como hemos dicho otras veces no queremos zonas de protección con prohibición y limitaciones, lo que queremos son zonas de incentivación agrarias y que se incentive en aquellas zonas donde se abandone la actividad agraria.



Gracias a la ley de la agricultura familiar muy pronto veremos a García-Page pasear por los campos de Castilla-La Mancha gritando: ¡Exprópiese! ¡Exprópiese!, algo que es propio de una dictadura, pero no de una democracia..



Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha