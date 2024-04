"García-Page arruina a 5000 familias de agricultores ecológicos"

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA ECOLOGICA DE CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 04 de abril de 2024 , 14:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El principal problema de la agricultura de la región es García-Page.



Mientras que García-Page disfrutaba de la Semana Santa en Sevilla, más de 5000 familias de agricultores ecológicos de Castilla-La Mancha recibían la carta donde se les comunica que se le deniega la ayuda a la agricultura ecológica. Mientras el Presidente está de fiesta las familias de agricultores ecológicos han recibido esa mala noticia poniendo en peligro su supervivencia económica y la viabilidad de su explotación agraria.



Lo más sangrante de esta situación es que Page ha expulsado y va a llevar a la ruina a agricultores que llevan más de 20 años practicando agricultura ecológica y tienen el 100% de su explotación en agricultura ecológica, mientras que el Gobierno de Page ha concedido las ayudas a explotaciones que tienen el 100% de la explotación en agricultura convencional.



La razón que alega el Gobierno de Page es que no hay dinero para todos, pero es algo que es totalmente falso. En el Programa de Desarrollo Rural del periodo 2014-2020 han sobrado 686 millones de euros y además para el nuevo periodo 2023-2027 hay 1.500 millones de euros disponibles. La verdad es que no quieren dar el dinero a los agricultores para tener dinero disponible para desviarlo a la empresa GEACAM, S.A., la cual ha recibido 752 millones de euros desde el 2014.



En el 2016 Page echaba la culpa a Cospedal, pero ahora ¿de quién es la culpa? En el PDR 2007-2013 se destinaron 498 millones de euros a medidas agroambientales, de los cuales 330 millones eran para la agricultura ecológica, pagando Cospedal 57 millones de euros por año. En comparación Page de los 2031 millones de euros del PDR 2014-2020 ha destinado 192.283.466 euros a agricultura ecológica, pagando 26 millones por año, 140 millones menos que Cospedal.



La Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas considera que no es necesario traspasar la ayuda a la PAC dado que en el periodo anterior sobraron 686 millones de euros en el PDR, segundo pilar de la PAC. ¿Cómo se justifica esta propuesta de Page si en el periodo anterior sobraron 686 millones de euros? Esa propuesta nos demuestra que Page quiere apropiarse del dinero que destina la Comisión Europea para la agricultura y ganadería para dárselo a GEACAM, S.A.



El principal problema que tiene la agricultura y ganadería de Castilla-La Mancha tiene nombre y apellidos y es García-Page. Es un problema Page porque tiene abandonado al sector, ni los escucha ni permite que se celebren elecciones al campo. Page quita la ayuda a los apicultores, expulsa a los agricultores ecológicos, promete falsas ayudas para la sequía, desvía más de 500 millones de euros del PDR para GEACAM, S.A. y deja sin gastar 686 millones del PDR, dinero que pierden los agricultores y ganaderos. ¿Cuándo se ha visto a Page visitando a una explotación agraria o ganadera? Nunca, mientras que los conejos se comen las cosechas Page se esconde, mientras hay sequía Page nos engaña con la falsa ayuda a la sequía, cuando hay problemas Page ni aparece.



La Consejería de Agricultura ha comunicado que se va a reunir con las organizaciones agrarias, ¿por qué no convocan a la Plataforma y a Unión de Uniones a dicha reunión? ¿Este es el diálogo de Page con el sector? Los agricultores han salido a la calle y han manifestado que ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas no les representan. Nosotros sabemos que han sobrado 686 millones de euros del PDR y defendemos de verdad al sector, por eso no nos invitan. Desde aquí decimos a ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas que vamos a estar vigilantes, que ahora no sirve la excusa de que no hay dinero después de que sobran 686 millones de euros, no vamos a permitir que vuelvan a traicionarnos con un nuevo Pacto de Tomelloso. Además, ¿por qué tenéis miedo de que vayamos a la reunión si los intereses son los mismos?