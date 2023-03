Freijo: “Rojo ha estado cuatro años anunciando proyectos que no ha cumplido, ya no engaña a nadie”

El concejal del Grupo Popular, Eladio Freijo, ha recordado que Rojo “ha tenido las pistas de tenis de San Roque cerradas casi cuatro años, ha sido incapaz de abrirlas, y a dos meses de las elecciones sale anunciando que se abren”

jueves 23 de marzo de 2023 , 21:23h

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Eladio Freijo, ha mostrado su “sorpresa” por “las prisas que le han entrado ahora al gobierno socialista y de Ciudadanos de Alberto Rojo para decir que va a poner en marcha proyectos que llevan cuatro años anunciando y prometiendo”.



Freijo cree que, “a dos meses de las elecciones municipales, Rojo se ha puesto nervioso al ver que no ha llevado a cabo ni un solo proyecto en materia deportiva ni tampoco ha cumplido sus compromisos”. “Ha tenido las pistas de tenis de San Roque casi cuatro años cerradas, desde el Grupo Popular lo hemos denunciado varias veces y le hemos pedido que las arreglara y las abriera, pero ha sido incapaz en toda la legislatura”, ha lamentado Eladio Freijo, quien ha recordado el último anuncio que realizaba hace ahora un año diciendo que “se abrirían en verano” de 2022.



Freijo se ha preguntado “a qué ha dedicado todo este tiempo este gobierno, en qué ha trabajado si no tenemos ni una sola instalación nueva y encima han descuidado el mantenimiento de las que ya existían”. En este sentido, ha asegurado, que “la dejadez ha sido la tónica general en el mantenimiento de las instalaciones deportivas que no han cuidado y que se han visto deterioradas por el paso del tiempo sin los cuidados pertinentes”.



El concejal del Grupo Popular ha asegurado también que “lo mismo pasa con la ampliación del gimnasio de la Fuente de la Niña” de la que “ahora nos presentan una maqueta”. “El de Rojo es el gobierno del anuncio del anuncio y de las fotos y de las placas, que por cierto luego no paga, y la realidad es que ha tenido abandonado el deporte de Guadalajara y ha dejado perder muchas oportunidades para traer campeonatos importantes a nuestra ciudad con todo lo que ello conlleva también de repercusión económica”, ha manifestado Freijo.



El concejal del Grupo Popular le ha preguntado a Rojo “dónde está ese Plan Estratégico del Deporte que prometió tener listo en 2021, o la creación de una liga deportiva entre centros educativos de la ciudad, que para nosotros no tenía ningún sentido pero que lo prometió y no ha cumplido como tantas otras cosas”. Freijo ha asegurado que “ya es tarde para ponerse a trabajar ahora deprisa y corriendo porque ya todo el mundo conoce a Alberto Rojo, conoce su falta de gestión, su incapacidad para cumplir con su palabra y su miedo a la opinión pública por no haber sabido desarrollar sus promesas”. “Rojo ya no engaña a nadie”, ha finalizado.