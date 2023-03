Agudo lamenta en Tamajón la cobardía de Page al no acudir al Comité Federal del PSOE a decir a Sánchez lo que declara en los medios nacionales

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 18 de marzo de 2023 , 13:08h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha lamentado la cobardía de Emiliano García-Page ante su jefe Pedro Sánchez, ya que no se ha atrevido a acudir al Comité Federal del PSOE a decirle “a la cara” lo que luego declara ante los medios de comunicación.



Así lo ha indicado Agudo durante su visita a Tamajón (Guadalajara), donde ha recordado que esta hubiera sido una buena oportunidad para que Page “plantara cara” a Sánchez y le exigiera que todo el socialismo pidiera perdón por la aprobación de la chapuza de la Ley del ‘sólo sí es sí’, que ya ha rebajado la pena a más de 800 agresores sexuales en el país.



Hoy era el día, según la secretaria general del PP-CLM, de que Page también reclamara responsabilidades ante el Comité Federal del PSOE sobre el escandaloso caso de corrupción, prostitución y drogas del ‘Tito Berni’, por lo que ha perdido la oportunidad por su cobardía de que se explique en que se han gastado el dinero de todos los españoles algunos diputados socialistas que aprovechaban su condición “para pagarse juergas”, algo que recuerda a la corrupción del PSOE andaluz en el ‘Caso ERE’.



Agudo ha afirmado que Page “es un presidente cobarde, que no planta cara a Sánchez” en un momento “tan importante” en el que los españoles “necesitan saber que diputados hay involucrados en el caso del ‘Tito Berni’ y por qué el PSOE no deroga la Ley del ‘sólo sí es sí’”, que ya ha dejado en la calle a un violador en Castilla-La Mancha.



Además, Page no ha acudido a un acto que le ratificará como candidato a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo las siglas del PSOE, algo que demuestra que “no quería ser candidato porque no tiene ganas de seguir al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha”.



“El proyecto de Page para Castilla-La Mancha está caduco, trasnochado y acabado. Page no quería ser candidato y Blanca Fernández no ha podido serlo porque es responsable de la aprobación de la Ley del ‘sólo sí es sí’”, por lo que hoy los castellanomanchegos “lamentamos la cobardía de un Page que no ha sabido plantar cara a su jefe Sánchez, que no ha pedido perdón por la aprobación de esta Ley y que es cómplice, con su silencio, de la trama de corrupción del ‘Tito Berni’”, ha concluido.