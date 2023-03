El Dépor no se rinde y saca tres valiosos puntos en el tramo final (2-0)

miércoles 15 de marzo de 2023 , 19:16h

El Deportivo Guadalajara consiguió este sábado su séptima victoria consecutiva, un triunfo muy sufrido para las de Alberto Mendoza, que se encontraron ante un rival muy ordenado y que se empleó a fondo en defensa, con una espectacular actuación de la guardameta visitante. Fue Nerea Márquez quien rompió el partido con un latigazo desde fuera del área en el minuto 90, mientras que Lucía Mamajón remató el partido un minuto después poniendo el definitivo 2-0.



Alberto Mendoza apostó por un once similar al de las últimas semanas, manteniendo tanto a Laura Ortiz en portería como la línea de cuatro defensiva con Lucía Lozano, Chiqui, Elena y Brenda. En el centro del campo, partieron de inicio Nerea Márquez, Bikie Boko y Lucía Mamajón, con un tridente ofensivo formado por Marina, Zamorano y Clau. Los primeros minutos fueron de máxima igualdad, con el Dépor tratando de imponerse a través del balón y el Orgaceño apostando por una defensa en bloque, ordenada, una presión fuerte y una manera directa de atacar a través de sus dos puntas. Le costó mucho encontrar portería al Dépor, que no tuvo velocidad en las circulaciones y que se encontró con un Orgaceño muy peleón. Clau pudo abrir la lata a los 20 minutos con un remate de cabeza en el segundo palo a la salida de un corner, pero la portera lo evitó con una gran parada.



Esa sería la tónica del encuentro, cada vez que el Dépor conseguía abrir un hueco en la defensa y disparar, la guardameta visitante lo repelía. Trató de agitar el árbol el técnico morado antes del descanso, dando entrada a Mizui Obiang y a Andrea en lugar de Bikie Boko y de Brenda. Precisamente la gabonesa pudo abrir el marcador en su primera intervención, pero de nuevo la guardameta voló para evitar el tanto. En el segundo tiempo, el dominio morado con balón fue aún mayor, pero el Orgaceño se mantuvo fiel a su plan y defendió con mucha inteligencia, permitiendo pocas ocasiones. Garaizábal saltó al campo en el descanso y Eva, la delantera del equipo filial, lo hizo en el 75, para quemar todas las naves y tener sobre el campo todas las opciones ofensivas posibles. Chiqui de falta directa y Mizui Obiang en varias ocasiones pudieron adelantar a las alcarreñas, pero todos los disparos que iban entre los tres palos terminaban en la portera.



La única oportunidad del Orgaceño en la segunda parte fue un contragolpe en el que su delantera reclamó un posible penalti de Elena que no señaló el colegiado, y que se produjo poco antes del primer gol. Cuando el partido agonizaba, con el 90 ya cumplido, y después de varios minutos de imprecisiones y sin ocasiones claras, el Dépor trenzó una buena circulación de balón en medio campo y, cuando le llegó a Nerea Márquez, la jugadora ni se lo pensó y se sacó de la manga un latigazo imparable que entró pegado al palo y que provocó la locura en la Fuente de la Niña. Ya con el marcador a favor, en el minuto siguiente, una combinación a gran velocidad en la zona de ataque la aprovechó Lucía Mamajón para, desde dentro del área, mandar el balón al fondo de la red con un gran remate de primeras en lo que fue la última jugada del partido.



Con el pitido final, el Dépor cosechó su séptima victoria consecutiva, que le permite mantenerse a un punto de la segunda posición. La próxima semana, las alcarreñas tendrán que afrontar otro desplazamiento muy largo para medirse al Calvo Sotelo Puertollano.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Laura Ortiz; Lucía Lozano (Eva, 75′), Chiqui, Elena (Anjara, 90′), Brenda (Mizui Obiang, 34′); Bikie Boko (Andrea, 34′), Nerea, Lucía Mamajón; Zamorano, Marina (Garaizábal, 45′) y Clau.



Orgaceño C.F.: Ana; Celeste, Lidia, Natalia, Daniela; Clara, Paula, María (Lucía, 75′), Beatriz (Inés, 45′); Blanca (Nayra, 89′) y María Sánchez.



Goles: 1-0, Nerea, minuto 90; 2-0, Lucía Mamajón, minuto 90.