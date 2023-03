Merino lamenta que Page haya hecho seguidismo de las políticas de Sánchez en materia empresarial

Señala que Paco Núñez apuesta por un Eje de Desarrollo del sur de Europa junto a Madrid y Andalucía para bajar impuestos y simplificar la burocracia

jueves 09 de marzo de 2023 , 17:41h

La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha lamentado que Emiliano García-Page haya hecho “seguidismo” de las políticas de Pedro Sánchez en materia empresarial, ya que le ha “dado la razón en todo y ha votado a favor de todos su atropellos, sinrazones y chapuzas y así nos va a todos por su culpa”.



Así lo ha indicado durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, done ha recordado que los socialistas han subido los impuestos y han devuelto el 60 por ciento de los fondos europeos que llegaron para ayudar a los autónomos y las empresas de la región.



“Por su irresponsabilidad y pésima gestión, hoy España sigue siendo el último país de la Unión Europea en recuperar el PIB prepandemia”, ha dicho, al tiempo que ha destacado que el PSOE ha situado a Castilla-La Mancha entre las cinco Comunidades Autónomas más endeudadas, siendo la región más inflacionista de todo el país.



Además, ha añadido que este 2023 se presenta incierto para los autónomos. “Ya en 2022 les subieron la cuota de la cotización en 8 euros para los que cotizan en la base mínima y 33 euros para la base máxima y, no contentos con esta subida, llega este 2023 con otra nueva que será en función del rendimiento neto”.



“En lugar de dejarles trabajar libremente, de facilitar su trabajo, de bajar los impuestos y de reducir la burocracia, solo piensan en como estrujarles un poco más”, ha incidido, al tiempo que ha aseverado que “nuestro consuelo es que los socialistas ya se van y que cada vez son más los castellanomanchegos que saben que la alternativa real es el PP y Paco Núñez”.



Merino ha incidido en que cuando Núñez sea presidente de la Junta ayudará a los que crean empleo, les garantizara libertad, les facilitará su labor, bajará impuestos y los dejará trabajar para que se queden en su tierra.



La portavoz del PP ha destacado que Paco Núñez, junto a Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, pondrá en marcha el Eje del Desarrollo del sur de Europa para que Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía adapten su fiscalidad, bajando los impuestos, y se reduzca la burocracia.



Merino ha recordado que el PP ha propuesto en 17 ocasiones una bajada de impuestos y el PSOE de Page ha votado en contra 17 veces en el Parlamento autonómico.



“El PSOE de Page votó en contra, pero el PP de Paco Núñez eliminará el impuesto de sucesiones y donaciones, rebajará el de patrimonio y simplificará la carga burocrática para agilizar y conformar dos ejes fundamentales que fomenten la creación de empresas”.



Además, la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y el desarrollo rural serán claves, potenciando el desarrollo agroalimentario para generar oportunidades en este sector estratégico para la Comunidad Autónoma. “La gente está muy cansada de la forma de hacer política del PSOE, de sus engaños y de sus mentiras. De que digan una cosa aquí y voten la contraria en Madrid, de que tomen el pelo a los ciudadanos continuamente porque el PSOE no resuelve problemas, los crea”.



Los socialistas, ha criticado Merino, se han dedicado a votar al dictado de los filoetarras de Bildu, de los separatistas de ERC y de los comunistas de Podemos y, ahora, “solo faltaba el Tito Berni, con su bochornoso espectáculo de drogas, alcohol y prostitución. Y se callan y no dan explicaciones”.



“Menos mal que ya se van, que ya se va el partido del Tito Berni y de los que han soltado a violadores, han excarcelado a terroristas y han indultado a separatistas”, ha concluido la portavoz ‘popular’.