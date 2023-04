Merino afirma que “A Page le aburre Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos. Él está a otras cosas, a sus teatrillos y chascarrillos que ni solucionan ni tienen gracia ninguna"

lunes 10 de abril de 2023

La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha afirmado hoy que a Emiliano García-Page “le aburre Castilla-La Mancha y por eso se dedica a hablar de todo y de todos menos de los graves problemas que tiene esta región y los castellano-manchegos”.



Merino ha criticado que el presidente socialista, que ha estado desaparecido, de vacaciones, durante toda la Semana Santa, regrese hoy para realizar una entrevista, en un medio de comunicación nacional, en la que solo ha hablado de temas de política nacional, ignorando a Castilla-La Mancha.



“Cada día es más evidente que a Page le aburre Castilla-La Mancha; cada vez que tiene una oportunidad se va fuera y prueba de ello ha sido esta Semana Santa en la que ha estado desaparecido”, una posición que contrasta, ha añadido Lola Merino, con la del líder del PP, Paco Núñez, y sus dirigentes, que han estado en muchos municipios castellano-manchegos disfrutando de la Semana Santa, y animando e invitando a disfrutarla desde cualquier punto de la región, impulsando con ello la economía, a través del turismo, la hostelería y la gastronomía.



La portavoz popular en las Cortes, que ha recordado que justo ahora se cumplen dos años del viaje de Page y su consejero de Sanidad a Canarias, inmersos en la crisis del Covid-19 y decretado el cierre perimetral que dejó a todos los castellano-manchegos encerrados mientras Page se pegó un fin de semana de vacaciones con cargo al bolsillo de los castellano-manchegos, ha lamentado que esta región “ni tiene presidente ni aquí hay nadie al volante”.



“El de hoy es solo un ejemplo más de que a Page le aburre Castilla-Mancha”, ha reiterado Lola Merino quien ha recordado que en esta legislatura se han celebrado 95 plenos en las Cortes regionales “y Page solo ha tomado la palabra en cinco y porque le obliga el reglamento”.



Además, ha subrayado que ese aburrimiento se deja ver, también, en sus discursos políticos “en los que habla de todo y de todos menos de su región y de los castellano-manchegos, como si aquí no tuviera problemas que solucionar, pero esa es la realidad”.



En este sentido, ha criticado el silencio de Page y de su Gobierno en estos días en los que se ha conocido que Castilla-La Mancha es la región donde más tiempo hay que esperar para una operación quirúrgica, seis meses mientras que en Madrid esperan 63 días de media.



“A Page le llaman el desaparecido, nadie sabe dónde está. Page ni está ni se le espera, los que sí esperan son los pacientes a los que nadie da explicaciones y a los que se les prometió un Plan de Choque para aligerar las listas de espera que se quedó en otro anuncio incumplido. Más humo, más mentiras”, ha indicado la portavoz del PP en las Cortes.



Igualmente, Lola Merino ha hecho alusión a que en esta región “no hay nadie al volante cuando el foco de viruela ovina sigue activo causando la ruina a nuestros ganaderos y poniendo en peligro la DO del Queso Manchego. No hay nadie que explique que están haciendo para llevar ocho meses con la viruela ovina y los focos siguen apareciendo”, ha añadido.



Y también se ha referido a la denuncia interpuesta por 3.000 agricultores, sobre una presunta trama de corrupción y malversación de 1200 millones de euros en torno a la gestión del agua, y sobre la que ni Page, ni nadie de su Gobierno, ha dado ningún tipo de explicación.



“A Page le aburre Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos. Él está a otras cosas, a sus teatrillos y chascarrillos que ni solucionan ni tienen gracia ninguna. El tiempo de Page ya pasó, cada día es más evidente”, ha concluido Lola Merino.