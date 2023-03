Monasterio, en Guadalajara: “Las políticas socialistas de Sánchez y Page sólo generan ruina, inseguridad, y miedo”

sábado 04 de marzo de 2023 , 10:14h

“Queremos empleo, servicios públicos, infraestructuras…que nuestros hijos puedan tener un futuro, formar una familia. Queremos construir una España mejor”. Así resumió los objetivos de VOX Rocío Monasterio, que este viernes protagonizó un acto de España Decide en el Casino de Guadalajara al que acudieron cerca de 300 personas.

La presidente de VOX Madrid, que -tras visitar Cuenca- recorrió la ciudad y pudo comprobar de primera mano algunos de los problemas a solucionar que le expresaron los vecinos de la misma, presentó a los “valientes” candidatos de VOX a la Presidencia de Castilla-La Mancha, David Moreno; a la Junta de Comunidades por Guadalajara, Iván Sánchez; y a la Alcaldía de la Ciudad, Javier Toquero. Todos coincidieron en un mismo mensaje: la necesidad de un cambio de rumbo en los Gobiernos para poder atraer riqueza, empleo y prosperidad a la región.

“Las políticas socialistas de Sánchez y Page sólo generan ruina, inseguridad, miedo y atraso”, sentenció Monasterio, que se hizo eco de las denuncias de los comerciantes del Mercado y calles aledañas, hartos del abandono, las trabas burocráticas, la negativa de un parking y la Zona de Bajas Emisiones que ahoga al centro de la ciudad. “Había que poner a estos socialistas a trabajar. Como nunca lo han hecho, no tienen ni idea de lo que cuesta generar empleo, pagar facturas e intentar llevar un sueldo a casa. Sí que saben, en cambio, de gripar la economía y arruinarnos para generar chiringuitos que fomenten sus políticas desquiciadas de la Agenda 2030”, denunció la también candidata de VOX a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, Monasterio lamentó las intenciones del Gobierno socialista por crear un centro de MENAs en Azuqueca de Henares como los que Díaz Ayuso mantiene también en la Comunidad de Madrid a un precio de 5.700 euros por plaza. “¿Para qué quieren un centro de MENAS? ¿Para que se convierta en Batán (Madrid), donde los mayores no salen solos a la calle, donde hoy mismo hemos visto una paliza a un joven para robarle el móvil, donde las mujeres van siempre acompañadas? Pero de qué libertad nos hablan?”, se preguntó. E incidió en su lucha contra la inmigración ilegal. “Quien quiera venir a trabajar y respetar los valores que tenemos en España, bienvenido sea. Pero no puede ser que se proteja más a un inmigrante ilegal que a un español que cumple con todas sus obligaciones”, resumió.

Y, aprovechando la cercanía de la fecha del 8M, Monasterio criticó la hipocresía de los Gobiernos que aprueban “leyes Trans que permiten la hormonación de menores” o los que ponen “puntos púrpura” en las fiestas de las ciudades mientras rebajan penas a violadores. “En VOX pedimos cadena perpetua, que se pudran en la cárcel”, argumentó. Y añadió: “Yo no necesito que las que reciben 20.000 millones de fondos públicos para fomentar que llegues sola y borracha a casa me den carnés de nada. El 8M es el único día que no celebro ser mujer”.

Por otro lado -aunque ligado también a esta cuestión-, la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid quiso dejar claro que “no existen dos PSOEs -uno bueno, otro malo-, como dice el PP”. “¿Qué hizo Page ante el desmantelamiento de la red ferroviaria, la politización de la Justicia, la ley animalista que abrasa a los ganaderos, la ley sí es sí que beneficia a 700 violadores, cuando subieron las cuotas de autónomos o cuando cerraron los negocios durante el confinamiento mientras se iban de prostíbulos? ¡Nada!”, exclamó. “Y quien calla, otorga. Page es cómplice de Sánchez”, zanjó, tras defender la necesidad de la moción de censura para que “los españoles recuperen su voz”.

También Iván Sánchez y David Moreno, que tuvieron a Javier Toquero como presentador, incidieron en esa línea. “El PSOE de Sánchez y el PSOE de Page son lo mismo y están arruinando a todos los españoles”, denunció Moreno, que mostró todo su respeto a los agricultores, ganaderos y empresarios de Castilla-La Mancha que “ya no pueden más”. “Son unos héroes: luchan cada día frente a la adversidad, pero les quiero decir que hay esperanza. Nosotros trabajemos por un cambio de rumbo y volverá la prosperidad y la libertad”, se comprometió.

¿Cómo? Fomentando mejoras para reactivar la Economía en polígonos industriales como el de Cabanillas -que también visitó Monasterio-, proporcionándoles servicios básicos como asfaltados, electricidad y agua, entre otras cuestiones. Y para esto último, especialmente, es necesario un “Plan Nacional del Agua” que vuelva a convertir Castilla-La Mancha y España “en el granero y la huerta de Europa”. “Solo hace falta voluntad política: con una buena gestión, hay agua para todos”, concluyó el candidato de VOX a la Presidencia de Castilla-La Mancha.

Por su parte, Sánchez hizo un alegato por la libertad de educación. “Si llegamos al Gobierno, levantaremos las alfombras y limpiaremos la basura que haya dejado el Gobierno socialista, que no dedica recursos a Educación y sí a chiringuitos”, denunció el candidato de VOX a la Junta de Comunidades por Guadalajara. “Hay que acabar con el adoctrinamiento. Ahora que soy padre, no quiero que metan sus sucias garras en la educación de mis hijos, de nuestros hijos”, sentenció.