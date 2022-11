VOX enmienda la totalidad del presupuesto en Guadalajara al entender que “Rojo ha puesto en marcha la trituradora del dinero pensando en las elecciones”

jueves 10 de noviembre de 2022 , 19:53h

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido enmendar en su totalidad el proyecto del presupuesto para 2023 en la capital, que asciende a 90,8 millones de euros “un gasto nunca visto en la ciudad”, al entender que las cuentas presentadas por el gobierno de coalición de PSOE y Ciudadanos “muestran cómo Alberto Rojo ha puesto en marcha la trituradora del dinero y va a dilapidarlo en ocurrencias electoralistas de último momento”, según señala el portavoz de VOX, Antonio de Miguel, quien ha añadido que “no vamos a ser cómplices de esta deriva y decadencia económica a la que nos lleva al Gobierno del socialista Alberto Rojo y sus socios de Ciudadanos”, por lo que VOX solicita la devolución de la totalidad del presupuesto “para denunciar, alertar y poner freno a la imprudencia y a la temeridad de este gobierno municipal al presentar estas cuentas, por no contemplar la situación económica real ni recoger las políticas necesarias para Guadalajara en estos momentos y para eliminar y reconducir todas las partidas presupuestarias necesarias para reducir el gasto, no generar más deuda y atender las verdaderas necesidades de los guadalajareños”.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el portavoz municipal de VOX en Guadalajara, Antonio de Miguel, junto con el concejal Javier Toquero, han explicado los motivos fundamentales por los que VOX votará en contra de estas cuentas municipales para 2023: “En primer lugar por la imprudencia y la temeridad del Gobierno municipal en la que incurre a la hora de ignorar, evitar y ningunear el informe de control financiero de la Intervención general sobre estas cuentas, que tajante y profesionalmente emite un informe desfavorable sobre las mismas. El interventor dice que no pueden ser aprobados estos presupuestos en sus justos términos sin reducir el gasto ordinario. Habla de numerosas incertidumbres en las previsiones de ingresos y desequilibrios para financiar gastos ordinarios. Habla e informa de lo insostenible que resultará en el tiempo los incrementos en gasto de personal y en los gastos corrientes y servicios que se han incrementado en un 25 por ciento estos dos últimos años. Habla e informa de como se ha convertido el crecimiento de gasto en algo estructural y no coyuntural. Sostiene que se está actuando de forma imprudente y temeraria por no limitar los gastos o en cómo se están contraviniendo las medidas adoptadas del Plan de ajuste aprobadas en el Pleno del año 2012. O como se está generando una notable incertidumbre por la sobredotación de los ingresos. Todo esto se lo está diciendo a Rojo la Intervención de este Ayuntamiento”, revela De Miguel.

“Rojo ha inflado las previsiones de ingresos municipales en impuestos”

Otro de los motivos por los que VOX rechaza la totalidad del presupuesto municipal radica “en la ausencia de un informe jurídico que acredite la legalidad en lo referente al desequilibrio generado por los ingresos de los cánones de urbanización previstos por supuestas megainstalaciones de plantas solares fotovoltaicas, que se van a instalar en nuestro municipio reportando supuestamente la cantidad de 15 millones de euros entre ICIO y canon y que obligatoriamente, según se determina en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, han de ir destinados a financiar patrimonio público del suelo como parques, espacios públicos o viviendas de protección oficial. No es adecuado considerar este ingreso como ordinario como así se ha hecho por el equipo de Gobierno y, por tanto, lo procedente hubiera sido disminuir el gasto ordinario en la misma cantidad, pero esto significaría renunciar al cumplimiento de las agendas ideológicas socialistas lideradas por Rojo”, aclara Antonio de Miguel.

VOX solicita la realización de unas nuevas cuentas porque según resalta De Miguel “no se acreditan debidamente ingresos para sustentar los gastos que se proponen. Hay mucha incertidumbre y desequilibrios respecto a estos ingresos que han aumentado un 13 por ciento. Hay un desfase entre los ingresos y los gastos. Irregularidades por las que el Interventor señala que pueda ser irrealizable dicho proyecto porque, por ejemplo, no consta que se haya calculado y tenido en cuenta el coeficiente de recaudación incierta en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que actualmente está alrededor del diez por ciento, o del cinco por ciento de recaudación incierta del impuesto sobre Bienes Inmuebles. O el recurso del agua del Ayuntamiento de Marchamalo, que, según nos dice el Interventor en su informe, no es un recurso presupuestario financiador del presupuesto de este Ayuntamiento, sin dotación presupuestaria”, explica De Miguel, quien concluye que “Rojo ha inflado las previsiones de ingresos por impuestos municipales por la recaudación del ICIO o IBI, al igual que con las tasas municipales”.

“Estos presupuestos cuentan con un escandaloso aumento del gasto político”

Además, otro de los motivos por los que VOX votará en contra de estos presupuestos radica en “el gasto completamente superfluo de muchas partidas. No podemos considerar aceptables las numerosas subvenciones nominativas que regala este Gobierno de Rojo y Ciudadanos. Una justificación del interés público no puede entenderse sino a través de una visión sectaria y extraordinariamente ideológica”, apunta Antonio de Miguel, quien añade que “en VOX no podemos aceptar el escandaloso aumento del gasto político que supone la ejecución de estos presupuestos. Es intolerable y carece de cualquier justificación, teniendo en cuenta la precaria situación económica de la inmensa mayoría de nuestras familias, autónomos y pymes de todos los sectores de Guadalajara”.

De Miguel ha calificado como “intolerable que a políticas de género se destinen 647.000 euros, tres veces más de lo que destinan a la atención y al cuidado de nuestros mayores y que destinemos dinero de los guadalajareños a las nuevas contrataciones efectuadas con tintes políticos como sucede con la contratación de un técnico de igualdad. Contrataciones de personal a dedo que tiene como finalidad el reparto de subvenciones a chiringuitos ideológicos”.

Por último, “justificamos nuestra enmienda a la totalidad porque estas cuentas no contemplan partidas destinadas a las iniciativas presentadas por VOX a través de nuestras múltiples iniciativas que tenían como finalidad, por ejemplo, una mejora en el estado de limpieza de Guadalajara, la habilitación de zonas de paseo y estancia en los alrededores de las residencias de nuestros mayores, actuaciones y mantenimiento en parques, la creación de un centro intergeneracional de las familias o para crear un servicio de policía de barrio próxima a los vecinos”, entre otras propuestas.

“En VOX apostamos por la austeridad y la racionalidad”

Finalmente, el portavoz municipal de VOX en Guadalajara, Antonio de Miguel advierte a los guadalajareños de las “consecuencias nefastas que supondrán la ejecución de estos presupuestos. Estamos ante unas cuentas irreales en cuanto a la previsión de ingresos y gastos, y que indefectiblemente lleva aparejado un mayor endeudamiento de este Ayuntamiento. Crece un 13,5 por ciento en un solo año en gasto corriente, alcanzando un gasto nunca visto en esta ciudad, cercano a los 91 millones de euros. Crece muy por encima de los ingresos reales, pues estos se sustentan en previsiones inciertas. Ocasionará un déficit estructural en las arcas municipales y nos conducirá a la ruina”.

Frente a estas políticas económicas, “en VOX apostamos por la austeridad y la racionalidad y por poner fin al derroche destinado a sostener mucho gasto superfluo del gobierno socialista de Rojo. Los guadalajareños están hartos de ver como se evapora su dinero en un gasto político desmesurado, en partidas para autobombo político, para publicidad ideológica, en memoria histórica, en campañas LGTBI y violencia de género, en alimentar a costa de subvenciones a las redes clientelares de sus votantes socialistas, en ayudas, subvenciones, contrataciones y publicidad muy dudosas y con claro sesgo ideológico. Este derroche, este gasto desmesurado, este alto porcentaje de inejecución influirán de manera muy grave y muy negativa en el resultado de algunas de las magnitudes económicas de este ejercicio 2023, tales como el remanente de tesorería, la estabilidad presupuestaria, el equilibrio financiero y el ahorro”, subraya De Miguel, quien concluye que “desde VOX llevamos advirtiendo desde el inicio del mandato de la deriva que el actual Gobierno municipal había tomado en materia económica. Hemos prevenido, aconsejado y alertado. Los guadalajareños deben saber que reclamaremos responsabilidades llegado el momento”, ha recalcado Antonio de Miguel.