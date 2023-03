Guarinos mantiene un encuentro con miembros de la Asociación de Vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes

Consideran necesario mejorar los servicios más elementales que demandan diariamente los vecinos, tales como limpieza, el mantenimiento de calles y aceras, la iluminación o el adecentamiento de parques y zonas verdes que califican de “completamente descuidadas”

miércoles 01 de marzo de 2023 , 18:13h

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, continúa la ronda de reuniones con colectivos y asociaciones vecinales de la ciudad para conocer sus demandas. Reuniones que se enmarcan en el proceso de “escucha activa” necesario para hacer un programa real y participativo, que se haga eco de las propuestas, inquietudes y preocupaciones de la ciudadanía. En esta ocasión, ha mantenido un encuentro con miembros de la asociación de vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes.



Desde esta asociación consideran importante mejorar los servicios que demandan diariamente los vecinos, tales como limpieza, el mantenimiento de calles y aceras, la iluminación, o el adecentamiento de parques y zonas verdes que califican de “completamente descuidadas”. Defienden que es importante “mejorar y potenciar estas acciones cotidianas para evitar el deterioro del barrio”, y apuntan que estas iniciativas son igual o más necesarias que los grandes proyectos “que si no van acompañados de instalaciones y servicios acordes, no suponen mejoras en la calidad de vida en nuestra ciudad”.



Igualmente, hablaron de la necesidad de compatibilizar actividades festivas, como la celebración de las ferias y fiestas de la ciudad o la nueva feria Navilandia, con la convivencia de los vecinos del barrio, expresando la falta de diálogo y de voluntad por parte del ayuntamiento en la búsqueda de soluciones.



Guarinos agradeció su trabajo y preocupaciones, y se comprometió a dialogar y buscar soluciones consensuadas para que cualquier tipo de evento que se celebre en la ciudad no sea motivo de conflicto, sino que sea motivo de disfrute y orgullo por parte de todos los vecinos.