Guadalajara licita y adjudica 18 puntos de recarga dobles para vehículos eléctricos en las próximas semanas

miércoles 01 de marzo de 2023 , 18:19h

La Concejalía de Gestión Energética y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Guadalajara ha impulsado la contratación de 18 puntos de recarga dobles para vehículos eléctricos en distintos puntos de la ciudad.



El concejal delegado del área, Israel marco, destaca “la importancia de dar servicio y facilidades a todos los que utilizan un vehículo no contaminante, o a aquellos que no se deciden a adquirir uno por miedo a no contar con suficientes opciones de recarga”.



La licitación del contrato de suministro, instalación y explotación de la concesión demanial de 15 años se ha adjudicado, por acuerdo en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, a Endesa X Servicios, por ser la oferta más ventajosa presentada, teniendo en cuenta la oferta económica, la oferta técnica y las mejoras aportadas.



“Desde hace años, en la Concejalía de Gestión Energética y Nuevas Tecnologías trabajamos en la implantación de puntos de recarga. Inicialmente iban a ser tres, pero tras analizar la evolución de la ciudad y hacia dónde iba a ir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se decidió, en mesa de movilidad, ubicar puntos de recarga en las zonas de aparcamiento que rodean a la ZBE y en otros puntos estratégicos de la ciudad”, explica Marco.



Por ello, añade Marco, “el futuro ya es presente y los técnicos municipales lo saben; por eso, llevan trabajando tiempo en ofrecer una opción atractiva a la ciudadanía en este servicio”.



Localización de los 18 cargadores

Así, se contará con dos cargadores dobles en el parking de la concatedral de Santa María; otro en la zona de aparcamiento de la calle Alvarfáñez de Minaya; otros dos en el aparcamiento de la calle Hermanos Fernández Galiano; cuatro más en la zona de estacionamiento de la Chopera de la calle Maestro Pinilla; dos junto al campus universitario que estarán ubicados en la calle Enrique Fluiters; otros dos en la calle José María Jáudenes y otro en el parque del paseo Francisco Aritmendi con Fuente de la Niña.



Además, se instalarán dos puntos dobles de carga rápida en el aparcamiento de la concatedral de Santa María y de la calle Alvarfáñez de Minaya.



Por último, dentro de las mejoras aportadas por la empresa adjudicataria, está la instalación de dos puntos dobles más de carga ultra rápida, que estarán situados en el parking de la Fuente de la Niña. En total, por tanto, Guadalajara contará con 18 cargadores dobles, es decir, 36 puntos de recarga distribuidos por la ciudad.