ELECCIONES 28M : Guarinos defiende que es el momento “de la ilusión y del cambio” y que llegará el 28 de mayo de la mano del Partido Popular

Durante la presentación del Programa Marco Electoral para las próximas elecciones Municipales y Autonómicas del 28M, en Guadalajara

lunes 27 de marzo de 2023 , 14:26h

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, ha asegurado que el próximo 28 de mayo “vamos a teñir Castilla-La Mancha y España de azul, vamos a llenar las urnas de votos, de ilusión y de cambio y vamos a hacer presidente de esta tierra a Paco Núñez, porque nuestra región se lo merece y porque lo necesitamos”.



Así se ha pronunciado Guarinos durante la presentación del Programa Marco para las próximas elecciones Municipales y Autonómicas en Guadalajara, donde también ha asegurado que se está preparando el camino para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del gobierno de España. “Porque los españoles, más que nunca, necesitamos poner fin al sanchismo y a la deriva autoritaria que ha tomado el rumbo del socialismo que hoy gobierna nuestro país”.



Guarinos ha afirmado que aspira ganarse la confianza de los guadalajareños y ser la próxima alcaldesa de la ciudad. Además, asume este reto “con gran responsabilidad y mucha más ilusión. Y con un único objetivo: servir a mi ciudad y mejorar la vida de mis vecinos”.



La candidata ha asegurado que “Guadalajara es una tierra privilegiada, con una situación geográfica envidiable. Una ciudad acogedora y maravillosa para vivir, que cuida su rica gastronomía, sus fiestas y tradiciones”. Asimismo, “tiene un potencial extraordinario, pero poco aprovechado. Tenemos una ubicación privilegiada para la instalación de empresas y la creación de empleo, en pleno Corredor del Henares y a un paso de la capital de España”. Pese a esta condición, Guarinos ha recordado que hay 4.791 guadalajareños que quieren y no pueden trabajar, y que sólo en los dos primeros meses del año hay 500 parados más que en el año 2022, sin contar los fijos discontinuos, cifras que reflejan que el empleo no ha mejorado en los últimos años en nuestra ciudad con gobiernos socialistas”.



Durante su intervención, Guarinos ha recordado que la pandemia nos confinó a todos los guadalajareños “incluso a quienes debían trabajar más que nunca para ofrecernos más y mejores servicios, que no han sabido cuidar de la ciudad ni atender las necesidades de nuestros vecinos”.



En esta línea ha apuntado que “pagamos más impuestos desde 2019, 17 millones de euros más, y recibimos menos y peores servicios”. La calidad de vida de muchas personas y familias “ha empeorado y tenemos una de las tasas de inflación más elevadas”. Sin ir más lejos, ha señalado que el precio de la cesta de la compra ha subido un 19,4% con respecto a hace un año.



Las listas de espera sanitarias “desesperan y ponen en riesgo nuestra salud, y continúan su aumento”, hoy hay cerca de 6.000 personas más esperando que hace 8 años, “6.000 guadalajareños más se han incorporado a una lista de espera sanitaria con gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha y en Guadalajara”. A nivel deportivo, ha dicho, también hemos dejado de ser referentes, “en 2018 fuimos Ciudad Europea del Deporte, lo que propició más de 230 citas deportivas con la participación de más de 250.000 personas y un retorno económico estimado en 6 millones de euros.



También ha recordado que “los proyectos prometidos, siguen en fase de promesa. No han pasado del anuncio, del proyecto, de la maqueta o de una primera piedra”. Ahora, en precampaña y como se aproximan las elecciones, “quienes no han sido aplicados, pretenden volver a anunciar en unos pocos meses lo que no han sido capaces de hacer en cuatro años”.



Con este escenario, Guarinos ha afirmado que no estamos en buenas manos, que “estamos en manos de gobiernos conformistas y complacientes que no viven en el mundo real, sino en el mundo de los anuncios, bajo el lema de que la realidad no estropee nunca un buen titular”.



Ante este panorama se ha mostrado tajante y ha aseverado que “no hay lugar para la comodidad y el conformismo. Tampoco para la complacencia y la sumisión. No queremos gobiernos ni gobernantes sumisos, obedientes y callados que hacen posible, desde cualquier rincón de España, la deriva autoritaria del socialismo protagonizada por el sanchismo y sus leales escuderos”.



Por todo ello, Guarinos ha defendido que ha llegado “la hora de la verdad, la hora de los valientes. Es la hora del PP. Guadalajara, Castilla-La Mancha y España necesitan gobiernos del Partido Popular”. En Guadalajara “tenemos muchas oportunidades y mucho futuro por delante. Y yo tengo las ganas y la energía suficiente para conseguirlo”.



Igualmente, ha apuntado que los guadalajareños han dado muchas veces su confianza al Partido Popular. Esta ciudad “ha tenido dos grandes alcaldes del Partido Popular, José María Bris y Antonio Román, los mejores alcaldes de la democracia, que supieron combinar ilusión, pasión, trabajo y buena gestión, y de los que nos sentimos muy orgullosos”.



Finalmente, Guarinos ha recordado que los guadalajareños “han dado muchas veces su confianza al PP, pero nos dieron una tregua hace cuatro años para reflexionar”. Ahora, ha asegurado que “trabajará para que vuelvan a sentirse orgullosos de nosotros, una vez más, y para que recuperar su confianza”.