AIKE: “Festivales SI, pero NO ASÍ...se están vendiendo abonos sin que esté tramitado en el Ayuntamiento ningún tipo de contrato"

lunes 13 de febrero de 2023 , 18:25h

El grupo municipalista preocupado por la contratación, el emplazamiento y la fecha del Vive Fest, Festival del que se están vendiendo abonos sin que esté tramitado en el Ayuntamiento ningún tipo de contrato, ni de los artistas ni de la producción del mismo.



Susana Martínez y Jorge Riendas, presidenta y concejal de Aike- A Guadalajara hay que quererla-, han querido expresar que después de cuatro años, el equipo de Gobierno PSOE y Ciudadanos actúan como actuaba el PP. “Se anuncia el Vive Fest, se han comenzado a vender entradas este mismo fin de semana y no se ha iniciado ningún expediente. No hay ningún tipo de tramitación, ni procedimiento iniciado, ni por supuesto adjudicación con respecto a la producción del evento ni a la contratación de los diferentes artistas que van a actuar” expresa el concejal.



“Desde Aike estamos deseando volver a escuchar a Vetusta Morla en Guadalajara, que nazcan festivales y que crezca aún más la oferta cultural en Guadalajara, pero los mismos que criticaban estas maneras, están ahora haciendo exactamente lo mismo. Cuando hablamos de gestión eficiente, estamos hablando también de transparencia. Hay un negocio en marcha, y no hay ningún expediente abierto, ningún contrato adjudicado, solo un cartel con el logo del Ayuntamiento de Guadalajara y de dos productoras. Festivales y Vetusta Morla sí, pero no así.” declara Riendas.



Por su parte Susana Martínez ha expresado la reiteración del uso de las pistas de la Fuente de la Niña para eventos que no son deportivos, está vez en mayo, cuando los y las deportistas están inmersos en competiciones y campeonatos o las escuelas deportivas finalizando el curso, “este festival supone un perjuicio a los deportistas mayor que en septiembre, les deja sin espacio para entrenar en una época donde el calendario deportivo está a pleno rendimiento, les obliga a buscar alternativas en otros municipios como Valdeluz”. La presidenta de Aike ha señalado que no son dos días de cierre, las personas que utilizan las pistas ya saben que la celebración de un evento de esas dimensiones impide su uso con normalidad durante dos o tres semanas entre montaje y desmontaje. A lo que hay que sumar, señalan desde la formación municipalista, el deterioro que supone para la instalación municipal en el césped o el tartán, el coste y el tiempo de recuperación de las pistas.



En cuanto a las fechas desde Aike no entienden que se programe un evento de estas características en plena jornada de reflexión, cuando es un festival que no existía y que podría ubicarse en cualquier otra fecha sin distorsionar la campaña electoral. Desde Aike recuerdan al Partido Socialista sus denuncias cuando eran oposición para que los conciertos de Ferias se ajustarán a procedimientos más abiertos y transparentes, su posicionamiento con respecto al uso de las pistas de la Niña para conciertos y festivales como el Gigante. Piden a Alberto Rojo coherencia y rigurosidad en la gestión, “esto es acabar la legislatura haciendo las cosas exactamente igual que las hacia el Partido Popular cuando gobernaba. Desde Aike seguiremos insistiendo en la necesidad de ajustarnos en todo momento a los procedimientos de contratación que tienen que cumplir cualquier administración, sin contraponer nunca cultura y deporte .



Deseando disfrutar de Vetusta Morla y de todos los nuevos festivales que nazcan, pero cuidando la contratación, el emplazamiento y las fechas” concluía Jorge Riendas.