Seguimiento masivo en el primer día de huelga de las trabajadoras de la Limpieza de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo

La huelga continuará 8 días más en principio, y está afectando a hospitales, centros de salud, residencias de mayores, colegios, consejerías, ayuntamientos, etc

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 10 de enero de 2023 , 18:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Son 15.000 personas, principalmente mujeres, las que han sido convocadas por los sindicatos UGT y CCOO a esta huelga, que durará, en principio 9 días.



Las trabajadoras de la Limpieza de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo tienen caducados sus convenios desde el 31 de diciembre de 2021. Estuvieron todo el año 2022 con las nóminas congeladas y reducidas por el escandaloso incremento del IPC y han tratado de negociar en multitud de ocasiones con la patronal unos salarios dignos que dejen de poner en riesgo su poder adquisitivo, pero la respuesta de la principal patronal, Aspel, ha sido siempre negativa.



La última propuesta ofrecida a los sindicatos es indecente, tal y como ha explicado Félix Frutos, responsable de limpieza de UGT FeSMC en Castilla-La Mancha.



“La última propuesta que nos ha hecho Aspel es una verdadera provocación. Nos proponen un convenio a 4 años, como si 2022 no hubiera existido. No hay incremento salarial, y las cifras son una absoluta vergüenza. Es miserable, indecente y una provocación. No vamos a firmar eso de ninguna manera porque sería hipotecar el convenio por una miseria”.



Por todo ello, UGT y CCOO han presentado hoy un escrito a la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el que instan a la Administración Regional a que de una manera clara y directa, se implique en el conflicto de la Huelga Regional Sectorial de la Limpieza de Castilla La Mancha, exigiendo a las contratas que están bajo su supervisión, el reconocimiento que este sector viene reclamando desde hace ya más de un año. Es de urgente necesidad ya que estas trabajadoras, que prestan un servicio público esencial, tengan unas condiciones salariales dignas en sus convenios colectivos, y la JCCM, como cliente principal y responsable subsidiario de estos servicios debe garantizarlo sin que quepa duda alguna.



Ambos sindicatos también han denunciado los servicios mínimos decretados por esta Administración Regional, a través de las distintas Consejerías, por ser absolutamente abusivos. Se están fijando servicios mínimos del 100 % en un quirófano, igual que una oficina de un edificio de la Administración que no está ocupado. Esto ni es lógico, ni es justo, y sobre todo, atenta contra el Derecho Fundamental que cualquier trabajador o trabajadora tiene, como es el Derecho a la Huelga.



Félix Frutos ha advertido de que los paros continuarán hasta que la patronal ofrezca una propuesta justa y viable para los trabajadores y trabajadoras de este servicio “esencial” que lo dio todo durante la pandemia y lo sigue dando día tras día.