La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Guadalajara insta al diálogo entre el Ministerio de Justicia y los Letrados de la Administración de Justicia que están en huelga indefinida

COMUNICADO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 08 de febrero de 2023 , 18:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Colegio de Abogados de Guadalajara, a través de su Junta de Gobierno, y en relación a la huelga indefinida que mantienen los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) desde el pasado 24 de enero, solicita al Ministerio de Justicia y a las tres organizaciones convocantes del paro indefinido que abran todas las vías de diálogo posibles de cara a una negociación que acabe con la situación de huelga indefinida actual que mantienen estos funcionarios.



La Junta de Gobierno del ICA de Guadalajara respeta las reivindicaciones que han llevado a los LAJ de toda España al seguimiento de esta huelga indefinida. El Colegio de Abogados de Guadalajara no entra a cuestionar el derecho a la huelga, que es legítimo, ni las razones que han llevado a este cuerpo de funcionarios, ni mucho menos la decisión personal que toma cada LAJ para el seguimiento de la huelga de manera libre, si bien, solicitan a las partes implicadas que pongan todo de su parte para acercar sus posturas porque desde la Junta de Gobierno del ICA de Guadalajara se entiende que esta situación está generando un grave perjuicio a la actividad judicial con la suspensión de juicios o vistas programadas, además de otras actuaciones que no están atendidas por los servicios mínimos decretados.



Por ello, se insta al Ministerio de Justicia, como administración competente en la materia, a que intervenga de una manera conciliadora para retomar de manera habitual la actividad judicial, ya que este paro indefinido está causando, como no podía ser de otra manera, perjuicios a todos los colectivos relacionados con la Justicia, entre los que, por supuesto, se encuentran los abogados, y cuyas consecuencias se extienden al resto de la ciudadanía.



En última instancia, la Junta de Gobierno del ICA de Guadalajara solicita a las partes implicadas, principalmente al Ministerio de Justicia, que trabaje en la medida de lo posible en mejorar los tiempos de comunicación e información de los procesos relacionados con la huelga para conocer lo antes posible las actuaciones que están afectadas por los servicios que no se entienden como mínimos y, de esta manera, paliar los efectos de la huelga para abogados y toda la ciudadanía en general.



Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Guadalajara.