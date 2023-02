Ecologistas en Acción y Pedalibre denuncian el desmantelamiento del carril bici de la calle Julián Besteiro

miércoles 08 de febrero de 2023

Ecologistas en Acción Guadalajara y Pedalibre denuncian que las obras que se están realizando en la calle Julián Besteiro van a eliminar el carril bici existente y a sustituirlo por un ciclocarril.



Ambas organizaciones entienden que esta reforma es un ataque a la movilidad sostenible, puesto que, mientras que el carril bici es de uso exclusivo para bicicletas, el ciclocarril permite el uso compartido con los vehículos a motor, lo que significa que el ciclista tiene que circular por el mismo espacio que los coches. Por eso, aseguran que, aunque había problemas en el carril bici, nunca debe desmantelarse, debe mejorarse.



El carril bici es una vía de uso exclusivo para la bici, que discurre por el asfalto pero separada de los coches. El ciclocarril es el mismo carril por el que circulan los coches, pero en el que pintan dos líneas por el centro y/o una bicicleta, y el ciclista tiene que pedalear por el mismo sitio que los coches.



Los defectos del ciclocarril son bien conocidos, destacando la falta de seguridad para el ciclista por incumplimiento sistemático de la velocidad máxima (30 km/h) por parte de los vehículos. Pero lo peor del ciclocarril es que no resulta atractivo, por el miedo que genera en el ciclista compartir el mismo sitio que los coches, mucho más pesados, rápidos y nerviosos. Desincentiva el uso de la bicicleta en una ciudad en la que, precisamente por falta de una adecuada infraestructura de carriles bici, el número de desplazamientos en bicicleta es testimonial.



Insistir en la tipología de ciclocarril en ejes principales es, después de años de experiencia en multitud de ciudades, un fraude. Los ciclocarriles, lejos de impulsar el desplazamiento en bici, lo reducen. Solo demuestra el bajísimo interés del Ayuntamiento de Guadalajara en promover el uso de la bicicleta en toda la población y el intento de maquillar las cifras de la deficiente infraestructura ciclista. Los desplazamientos en bici en la ciudad son una pieza fundamental del transporte en las ciudades que buscan aumentar la sostenibilidad y reducir las muertes por contaminación.



A más y mejores carriles bici, más bicis. Así lo demuestran experiencias como la de Sevilla, Zaragoza o Valencia. El mejor ejemplo de carril bici en Guadalajara se encuentra en la Avenida Santa María Micaela, un carril bici en el asfalto, separado de los peatones, separado de los coches y seguro para todos. Las estadísticas lo demuestran: ni mujeres, ni niños, ni mayores pedalean por ciudades sin carriles bici cuando son ciudades con un pequeño número de ciclistas urbanos, como es el caso de Guadalajara. No se sienten seguras.



El carril bici de la Avenida Santa María Micaela demuestra que el Ayuntamiento sabe hacer buena infraestructura ciclista. Solo le falta voluntad política para transformar la ciudad. Eliminar un carril bici mal construido, que va por la acera entre los peatones, es una decisión acertada siempre y cuando sea sustituido por un carril bici bien planteado. Sustituirlo por un ciclocarril es un error difícil de perdonar. Acometer una obra integral de Julián Besteiro y no aprovechar el presupuesto ciudadano para hacer un buen carril bici, es una oportunidad perdida. Un paso atrás en esta ciudad.



Ecologistas en Acción y Pedalibre demandan carriles bici conectados entre sí formando una malla continua y densa, en todas las calles de la ciudad que tengan al menos un carril por sentido para los coches.