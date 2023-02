El lunes se abre el plazo para solicitar plaza para el próximo curso escolar en centros públicos y concertados de la provincia de Guadalajara

El proceso está dirigido a alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo, que pasa a cursar estudios de Educación Secundaria o Bachillerato o para quienes cambian de centro educativo, independientemente del nivel de estudios que vayan a cursar

miércoles 01 de febrero de 2023 , 11:40h

Desde el próximo lunes, 6 de febrero, y hasta el día 28 del mismo mes permanecerá abierto el plazo de solicitud de plazas para el curso escolar 2023-2024 en los centros públicos y concertados de la región para los niveles educativos del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. El proceso está dirigido al alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo, que pasa a Educación Secundaria o a Bachillerato o que cambia de centro educativo, en cualquier etapa formativa, según ha explicado hoy el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes.



El delegado ha detallado que en Guadalajara se ofertarán algo más de 15.000 plazas para el próximo curso escolar. En concreto 3.636 de Infantil, 4.494 de Primaria, 4.324 de Secundaria y 2.708 de Bachillerato.



Está previsto que el 20 de abril se publique el baremo provisional en el que aparecen los puntos de cada estudiante solicitante, tras lo cual se abrirá un plazo hasta el día 25 para presentar alegaciones al mismo. El 2 de junio se publicará el baremo definitivo y la adjudicación provisional de plazas y el 29 de junio, tras un periodo de alegaciones se publicará la adjudicación definitiva. Con anterioridad, del 5 al 12 de junio habrá un plazo para quien quiera renunciar a participar en el proceso y el 15 de junio comenzará el proceso extraordinario de solicitudes.



El delegado de Educación ha recordado a las familias que una vez que se ha adjudicado la plaza escolar de modo definitivo es imprescindible formalizar la matrícula en el centro y ha insistido en que de no hacerlo se pierde la plaza y el derecho a participar en el proceso de mejora. Así del 30 de junio al 6 de julio permanecerá abierto el plazo para cursar la matrícula en todas las enseñanzas.



Las vacantes que queden libres en los centros después del periodo de matriculación, se ofertarán a las y los participantes en el proceso que no hubieran obtenido plaza en un centro de su elección, que deseen mejorar la opción adjudicada o para reagrupar a hermanos. Podrá solicitarse la participación en esta fase del 30 de junio al 6 de julio, que se resolverá el 20 de julio y se podrán matricular en el nuevo centro asignado del 21 al 24 del mismo mes a través de la plataforma Educamos CLM o el 1 de septiembre de forma presencial.



El proceso extraordinario concluirá el 7 de septiembre con la adjudicación de todas las solicitudes presentadas desde el 15 de junio al 25 de agosto.



Entre las principales novedades del próximo curso escolar en Guadalajara, el delegado de Educación, Cultura y Deportes ha destacado que se va a ofertar el Bachillerato General en horario vespertino en el IES Brianda de Mendoza de Guadalajara, que durante el curso actual se oferta en diurno. Asimismo, se amplía la oferta de Bachillerato General, incorporándose el IES Peñalba de Chiloeches y el IES Carmen Burgos de Seguí de Alovera.



Priorizar centros



El titular provincial de Educación ha recordado que, como en anteriores cursos, en el caso de aquellos municipios en los que haya más de un colegio o instituto, las familias deberán priorizar en su solicitud el centro deseado. En caso de municipios con un único centro se deberá presentar igualmente la solicitud de plaza. En cuanto a la capital, el delegado ha recomendado que se soliciten en orden de preferencia los seis centros que permite la propia solicitud y ha recordado que en aquellos casos en los que solo se pide uno o dos centros, si no se obtiene plaza en ellos se escolariza a la alumna o alumno de oficio en el centro que designe la Administración.



Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma Educamos CLM. La información de todo el proceso estará disponible en el Portal de Educación de Castilla-La Mancha. Además, en el Portal de Educación también se publicará una guía informativa con las claves del proceso, que se enviará también a todos los centros educativos.



El responsable provincial de Educación, Cultura y Deportes ha manifestado que “con este proceso de admisión aseguramos la igualdad de acceso a unas enseñanzas de calidad independientemente de dónde se resida en la provincia y garantizamos también esa calidad en las plazas escolares de todos los centros educativos”.