Las Águedas tomarán Almonacid de Zorita

La fiesta recupera todo su esplendor tras la suspensión y restricciones vividas desde 2021, por la pandemia de la COVID–19. Los eventos se desarrollarán durante el viernes 3 y el sábado 4 de febrero

miércoles 01 de febrero de 2023 , 11:27h

Se trata de una de las tradiciones más conocidas de Almonacid de Zorita. En ella, las vecinas de la localidad toman el mando. No en vano, se la conoce como la «fiesta de las mujeres». Se trata de las celebraciones en honor a Santa Águeda, que –al fin– recuperan su formato tradicional, tras los estragos del coronavirus. Así, en 2023 se cumplen 25 años desde la recuperación de esta festividad, cuyo origen remoto se pierde en la historia almonacileña.



Los actos comenzarán el viernes 3 de febrero. A partir de las 18.30 se procederá a la elección de la Alcaldesa de Honor y a la entrega del bastón de mando por parte de la actual primera edil, Beatriz Sánchez. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento se cederá el símbolo de poder municipal a la «regidora de las Águedas», que saldrá voluntaria o será seleccionada por sus compañeras, según se determine. Así, la elegida se convertirá en la mandamás local durante el tiempo en el que se prolonguen las fiestas.



Sin embargo, la jornada grande las festividades no llegará hasta el sábado, 4 de febrero. A las 12.30 se ha programado la misa en honor de Santa Águeda, en la ermita de Nuestra Señora de la Luz. Unos oficios que serán engalanados por la Rondalla Villa de Almonacid. Una vez finalizados los actos litúrgicos, se desarrollará un pasacalles por el municipio, a cargo de los dulzaineros Kalaberas.



Este recorrido desembocará en el hotel «Altomira», donde se ha previsto la degustación de un aperitivo. Pero la fiesta no terminará en este punto. Continuará en el restaurante «Los Arcos», donde se desarrollará la habitual comida de hermandad. En la sobremesa, se ha programado un bingo, durante el que se repartirán “bonitos y divertidos regalos”, confirman desde la organización. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Almonacid y la asociación de mujeres.



Además, este año por primera vez, se va a reproducir la celebración también para los mayores de la Residencia Virgen de la Luz, con nombramiento de alcaldesa de honor, aperitivo, baile y pasacalles, a lo largo, igualmente, de las jornadas de viernes y sábado.



El origen de la festividad



Las raíces de la tradición se pierden en la noche de los tiempos. Algunos cronistas la vinculan a los primeros pasos de Almonacid de Zorita como villa. Sin embargo, poco se sabe al respecto. Únicamente, se tiene constancia de los relatos que se han transmitido de generación en generación. “Los mayores del pueblo cuentan que era costumbre, cuando nacía un niño o niña, recibir su venida al mundo acercando la imagen de Santa Águeda a casa de su familia”, confirma la alcaldesa de la localidad, Beatriz Sánchez.



Con el paso de los años, y debido al éxodo rural, se dejó de celebrar la referida costumbre. Pero hace un cuarto de siglo, varias vecinas del lugar quisieron rehabilitarla. “Fue el grupo de baile de Almonacid el que rescató la celebración de las «Águedas», inicialmente como fruto del trabajo de unas clases de folklore, de cantes y bailes, en las que –además– se confeccionaron las vestimentas características que aún hoy se lucen”, confirma la primera edil. Progresivamente, la celebración fue adquiriendo más empaque, hasta llegar a la actualidad, cuando decenas de personas se involucran en la misma.



Según cuentan los cronistas cristianos, Santa Águeda de Catania fue una mártir del siglo III. Su festividad se celebra el 5 de febrero, por ser este el día de su muerte, después de sufrir martirio, en tiempos de persecuciones contra de los seguidores de Cristo, decretadas por el emperador Decio. Se recurre a esta figura para atajar los males de los pechos, partos difíciles y problemas con la lactancia. En general, se la considera la protectora de las mujeres.