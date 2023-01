Merino afirma que reducir la espera no es la especialidad de Page: “8 años después sigue sin fijar los tiempos máximos de espera en sanidad"

miércoles 25 de enero de 2023

La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha aseverado que “reducir la espera no es precisamente la especialidad de Emiliano García-Page”, ya que son ya ocho años los que llevan esperando los castellanomanchegos “sin ver cumplida su reiterada promesa de fijar los tiempos máximos de espera en sanidad”.



Así, Merino ha recordado que Page “prometió que en 2018 estarían fijados los tiempos de esperan en 90 días para una operación, 30 días para una prueba diagnóstica y 15 días para una consulta, algo que volvió a anunciar esta legislatura y que sigue sin cumplir”.



La portavoz ‘popular’ ha incidido en que Page “no solo no ha cumplido lo prometido, sino que, ante las escandalosas listas de espera, en lugar de dar solución y paliar el sufrimiento del paciente, se dedica a manipularlas y maquillarlas”.



En este sentido, Merino ha recordado la denuncia de la Asociación en Defensa del Paciente que informaba de la “desaparición de 7.500 pacientes que esperaban más de 6 meses una operación”.



“Este tipo de actuaciones demuestran lo que realmente le preocupa a Page, que no es otra cosa que curar su imagen, maquillando las cifras de listas de espera sanitaria, que ya sitúan a la región como la peor con mayor porcentaje de pacientes esperando durante más de 6 meses una operación”, ha dicho.



Por último, ha destacado la propuesta del presidente regional del PP, Paco Núñez, para poner en marcha un Plan de Choque para reducir las listas de espera, al que el PSOE de Page “siempre ha dicho que no”.