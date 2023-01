Cabanillas vivió la Cabalgata de Reyes más multitudinaria de su historia

Miles de personas salieron a la calle para disfrutar de la comitiva de recepción de Melchor, Gaspar y Baltasar

viernes 06 de enero de 2023 , 12:15h

La Cabalgata de Reyes 2023 sacó literalmente a Cabanillas del Campo a la calle en la tarde-noche del 5 de enero. Miles de personas, como no se recordaba en el lugar, salieron a las calles de la localidad para ver de cerca la espectacular comitiva de recepción que tuvieron este año Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes llegaron a la localidad montados sobre tres espectaculares carrozas.



La cita comenzó puntual, y a las 18:30 h. el desfile salía desde la calle Juan Rhodes, a la altura de la Casa de la Cultura, para cubrir el recorrido establecido: Plaza Alguacil Julio Biosca – Plaza de la Iglesia – Calle Benalaque y llegada a la Plaza del Pueblo.



Abriendo la comitiva, el coche de la Policía Local, y tras él, como primera atracción, un grupo de una veintena de motos «custom», cuyos motores rugían de modo espectacular. Tras las máquinas de dos ruedas desfilaba el grupo «BatuCaba», la batukada de la Escuela Municipal de Música, que ponía la primera animación musical con el ritmo de sus percusiones brasileñas. A continuación se podían ver dos llamativos coches «tuneados», con espectaculares colores, luces y equipos de sonido.



Un grupo de animación, con zancudos y payasos, era el siguiente paso de un desfile que, a continuación, presentaba la primera de sus carrozas, basada en la película «Encanto». Tras ella, otro grupo de animación, esta vez con personajes muy conocidos por los niños y niñas: Tadeo Jones, Bob Esponja, Calamardo, Dora Exploradora, Doraemon y Pocoyó hacían las delicias de los más pequeños. Y siguiendo con los personajes infantiles, el siguiente paso era una llamativa carroza sobre distintos superhéroes de cómic, con Hulk, Thor o Wonder Woman en su interior.



Luego era el turno para otra formación musical: los tambores y cornetas de la Agrupación Musical del Cristo del Amor y de la Paz, de Guadalajara, que entonaban con percusión y vientos magníficos villancicos a lo largo de todo el recorrido.



Después, cinco pajes reales, vistosamente ataviados, saludaban a los niños y niñas, haciendo ver que la llegada de los Reyes Magos ya era inminente. Y, efectivamente, enseguida apareció la Comitiva de Melchor, que llegaba haciendo un homenaje al «elemento agua». Primero, con un pasacalles con artistas de malabares y zancos que representaban al Dios Poseidón, a caballitos de mar y a unas hadas de agua. Y tras ellos, la carroza del rey viejo, que era un espectacular barco velero.



Tras la comitiva de Melchor había un nuevo grupo de animación, con cinco personajes disfrazados de juguetes. Y luego, el turno de la Comitiva de Gaspar, que hacía referencia al «elemento tierra». Primero, con diez personajes, magos y damas de dragones voladores; y luego con su carroza, que evocaba un espectacular castillo.



La última comitiva era, siguiendo el orden tradicional, la de Baltasar. Tras el «agua» de Melchor y la «tierra» de Gaspar, el rey africano llegaba envuelto en evocaciones al «elemento aire». Primero, con un grupo de zancudos y malabaristas de trajes alados llenos de luces de colores. Y luego, con su carroza, en forma de media luna, que cerraba el desfile justo antes del coche de Protección Civil.



Adoración y discurso de Melchor



Como todos los años, los tres Reyes Magos hicieron una parada en su recorrido a la altura de la Plaza de la Iglesia, donde subieron a adorar al Niño Jesús en el Belén Viviente montado por la Asociación San Blas. Después, la Cabalgata continuó su camino hasta completar el recorrido, en la Plaza del Pueblo.



Durante todo el paseo, los niños y niñas subidos a las carrozas no pararon de lanzar caramelos y pequeños «minijuguetes» al público. Se repartieron en total 330 kilos de dulces, 2.000 juguetes, y otros 2.000 globos a lo largo del recorrido.



Una vez en la Plaza, los Reyes Magos accedieron al Ayuntamiento, donde fueron recibidos por los concejales de la corporación municipal, encabezados por el alcalde, José García Salinas. Luego, el primer edil felicitó la noche al público congregado, y presentó a los Reyes, quienes se dirigieron a los niños y niñas de Cabanillas desde el balcón municipal, con un discurso ofrecido por Melchor en nombre de los tres Magos.



Tras las palabras de Melchor, estallido de música, nieve artificial y fuegos artificiales, para cerrar la gran fiesta de la noche mágica, justo en el momento en el que las voluntarias de la Asociación de Mujeres La Campiña comenzaba el reparto de centenares de raciones de roscón y chocolate caliente para el numeroso público congregado.