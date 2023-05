Toma de posesión de un concejal y despedida del mandato en el penúltimo Pleno de Cabanillas del periodo 2019-2023

viernes 26 de mayo de 2023 , 20:02h

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha acogido este viernes 26 de mayo la celebración del que formalmente es el penúltimo Pleno del mandato 2019-2023, aunque último de «contenido real», antes de la celebración este domingo 28 de las Elecciones Municipales que conformarán la corporación 2023-2027.

Una vez celebrados los comicios locales, el 14 de junio aún habrá un último Pleno en el que se reunirá la corporación saliente (con el único asunto de aprobar el acta de esta penúltima sesión). Ya el sábado 17 de junio se celebrará el Pleno de Constitución de la corporación que salga de las urnas.

Cabe reseñar, además, que desde este sábado 27 de mayo la corporación cabanillera queda «en funciones», por lo que el Ayuntamiento ya sólo podrá realizar trámites rutinarios, sin aprobar nuevas propuestas o tomar acuerdos.

A pesar de que el mandato apura por tanto sus últimas horas de vida, la sesión ordinaria de este viernes ha comenzado con la toma de posesión de un nuevo concejal en el Grupo Popular. Se trata del vecino Mariano Morales Aguirre, quien ha jurado el cargo que ocupará los próximos 22 días, antes de que el viernes 16 de junio todos los ediles queden cesados. Morales Aguirre se incorpora al Grupo Popular en sustitución de la edil Elisa José Carrillo, quien dejó su cargo el pasado 28 de abril, tras comunicar su dimisión unos días antes.

Tras el juramento de Morales la sesión plenaria ha servido para la aprobación un reconocimiento de créditos, para el abono de facturas por servicios prestados que estaban pendientes de ser abonados, y que ha salido adelante con los votos de los dos grupos del Equipo de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos/IU), y la abstención del resto de concejales.

A continuación se han debatido dos mociones presentadas por la concejala de Ciudadanos: una que pedía elaborar un «Plan Municipal» para fomentar la contratación de vecinos en empresas que se instalan en Cabanillas, y otra que pedía la realización de campañas de sensibilización en favor del compostaje, contra el uso de fitosanitarios, y sobre otras cuestiones medioambientales. La mayoría de Gobierno ha rechazado ambas, señalando la, a su juicio, inoportunidad de presentarlas a escasos días de que una nueva corporación pueda decidir sobre ellas, y ha instado a la edil proponente a que las vuelva a presentar en el nuevo mandato. La primera moción ha decaído con el voto a favor de Cs, PP y Vox y la oposición de PSOE y Unidas Podemos; y la segunda ha sido rechazada con el único voto favorable de la edil de Ciudadanos, en contra del Equipo de Gobierno y el concejal de Vox, y la abstención del PP.

Cabe señalar que a la sesión de este viernes no pudo acudir por motivos laborales la concejala no adscrita Almudena Sanz, y lo hizo de modo telemático el edil del PSOE Aitor Delgado.

Despedida del mandato por parte del alcalde

Tras el debate de estos tres puntos, el alcalde, José García Salinas, ha querido tomar la palabra para ofrecer un discurso de despedida del mandato, así como de agradecimiento a los concejales que han prestados servicio estos cuatro años, y a la plantilla municipal. «Lo primero que quiero hacer es agradecer a los vecinos y vecinas que nos dieron su apoyo hace cuatro años, por haberme permitido ser su alcalde este tiempo. También quiero pedir disculpas si nuestro trabajo ha podido ofender o defraudar a alguien en algún momento. Lo segundo, agradecer a todos los concejales y concejalas, del Equipo de Gobierno y de la Oposición, su dedicación a lo largo de este periodo cuatrienal. Un agradecimiento que expreso, tanto a quienes estáis aquí hoy como ediles electos, como a quienes fueron concejales en algún momento, y dejaron de serlo por diversas circunstancias. Gracias por su trabajo a Gonzalo Romero de Vox; a Mario Álvarez del PSOE; a Jaime Celada, Estela Iturregui, Mari Carmen Castex y Elisa José Carrillo del Partido Popular. Y muy en especial, quiero mandar un cariñoso recuerdo a la memoria de José Manuel Fernández Bernabéu, quien falleció el pasado 1 de diciembre. Enviamos desde aquí un caluroso abrazo a sus familiares y amigos», ha señalado Salinas en la despedida.

El alcalde también ha querido despedirse de los actuales ediles que no continuarán en la próxima corporación, porque no se presentan a las elecciones (Aitor Delgado, Jéssica Méndez, Almudena Sanz, e Iván Recio). Y ha agradecido también su labor a aquellos que no repetirán «porque aunque estáis en listas, vais en puestos que probablemente no serán elegidos, aunque en este caso entenderéis que no cite a nadie, porque esa decisión está en manos de nuestros vecinos y vecinas».

Salinas ha hecho balance del mandato, recordando las complicaciones afrontadas durante la pandemia: «De todo lo vivido, me quiero quedar precisamente con la unidad que demostramos en aquellos meses en los que todos supimos dejar a un lado nuestras diferencias para trabajar conjuntamente por la localidad. Creo honestamente que dimos un ejemplo de cómo hacer las cosas», dijo, antes de agradecer su trabajo a la plantilla municipal, y de desear una masiva participación en las Elecciones del domingo: «Espero que, gane quien gane, la victoria final sea sobre todo la victoria de Cabanillas del Campo», finalizaba el primer edil antes de levantar la sesión.