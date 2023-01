Los Reyes Magos recorrieron Cogolludo

viernes 06 de enero de 2023 , 12:11h

Tras dos años de pandemia, en los que Sus Majestades no pudieron hacer una cabalgata en su formato tradicional, Melchor, Gaspar y Baltasar regresaron hasta la Villa Ducal en loor de multitudes. Decenas de hijos y padres de la localidad quisieron recibir a Sus Altezas y recibir los regalos que les tenían preparados.



Los Reyes Magos, a petición del Ayuntamiento de Cogolludo, llegaron –un año más– hasta esta localidad arriacense. Y, además, lo hicieron bajo el formato habitual, tras dos años de pandemia, en los que no se pudo realizar la tradicional cabalgata, debido a las restricciones sanitarias.



La presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar en las calles cogolludenses ha tenido lugar en la tarde de hoy, jueves, 5 de enero. Comenzaron su periplo por el municipio en la casa tutelada, donde entregaron los regalos a los residentes. “Ver la sonrisa de nuestros mayores al escuchar su nombre para percibir los presentes, no tiene precio”, señalaba el alcalde, Juan Alfonso Fraguas.



Tras esta primera parada, los Reyes Magos –y todo su séquito– se dirigieron hasta la carretera de Espinosa de Henares, donde comenzó la esperadísima cabalgata. Un desfile que recorrió las principales calles de la población, hasta llegar a la iglesia de Santa María, donde repartieron los regalos.



Durante el mencionado trayecto, los presentes se toparon con un precioso Belén, emplazado bajo el arco del convento de San Francisco. Un complejo monumental que fue fundado por el IV duque de Medinaceli, don Juan de la Cerda y Silva en 1557, y cuyos restos se encuentran ubicados en las puertas del parque «Mariano Colmenar».



“Normalmente, este Belén, que pudimos contemplar bajo este arco del siglo XVI, lo representan vecinos de la villa, ataviados como en la época del alumbramiento de Cristo”, confirma el regidor de Cogolludo. Una estampa que se repitió en 2023.



Justo en ese punto, los Reyes magos adoraron al Hijo de Dios y, tras ello, reemprendieron el camino, para poder llegar a su destino. De esta manera, “la cabalgata llegó, fastuosamente, a la plaza Mayor, presidida por su preciosa fuente. Y, junto a ella, el árbol de Navidad, iluminado con un cromatismo digno de mención.



Tras deleitarse con las luces existentes en el lugar, Sus Majestades de Oriente se dirigieron hacia la calle Jesús y María, punto en el que giraron hacia la derecha para tomar la calle Juan de Mingo, antigua calle La Estrella. De esta forma, llegaron a la iglesia de Santa María.



En el interior de este magnífico templo del siglo XVI, la concurrencia recibió diversos regalos. Sobre todo, los niños, verdaderos protagonistas de la fiesta. Un vecino del pueblo iba anunciando el nombre de cada beneficiario, que acudía con gran alborozo a recibir un único obsequio. Sin duda, fue una noche mágica, de la que disfrutaron grandes y pequeños. Además, la meteorología acompañó, ya que, aunque hizo frío, no cayeron precipitaciones. Ni lluvia ni nieve.



Protección Civil de Cogolludo cuidó de que no hubiera aglomeraciones y que todo se desarrollara en orden e imperara la calma. El alcalde de la localidad, Juan Alfonso Fraguas, daba la bienvenida y despedía a Sus Majestades de Oriente, y ellos –los monarcas– llenaron de ilusión a los más pequeños de la villa Ducal.