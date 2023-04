Noche Acústica con Sofía Comas, entre la poesía, la psicodelia y el desamor en Cabanillas

Comas e Itziar Gregorio ofrecieron un deslumbrante concierto en la cuarta cita del ciclo de música indie de Cabanillas

sábado 29 de abril de 2023 , 11:45h

La Casa de la Cultura acogió este viernes 28 de abril la cuarta entrega del que ya es el tercer ciclo de «Las Noches Acústicas de Cabanillas», el programa de conciertos de música «indie» que desarrolla el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. Ejercía como cabeza de cartel la compositora y cantante Sofía Comas, que presentaba su último disco, recién publicado, «A un pájaro rojo», un álbum conceptual, complejo, y muy interesante, en el que la polifacética artista combina su exquisita voz con una base de música electrónica, y letras muy poéticas. E hizo de telonera la jovencísima cabanillera Itziar Gregorio, para completar entre ambas una deslumbrante velada musical.



Comas ofrece en su espectáculo una mezcla entre psicodelia, misticismo, esoterismo y mucha poesía (desde medieval a contemporánea), para conformar una actuación con una artista que se muestra expresiva, performática, casi bailarina, a pesar de que en Cabanillas se presentaba con un formato muy básico: única compañía de un teclado, una percusión electrónica, y muchos sonidos electrónicos pregrabados.



Ofreció Sofía Comas al público, fundamentalmente, temas de su último disco, pero también de los dos anteriores, para ir desgranando canciones como «Nunca, nunca», «Ascender», «Hasta el alba», «Arrorró», y otras composiciones propias de poesía musicada, o bien inspiradas en poemas clásicos, de los que saca algunas frases. Son temas como la lorquiana «Ay voz secreta del amor oscuro»; o la magnífica «Corona», basada en un poema de Paul Celan. También muy destacable «En tu mejilla», inspirada en las Cantigas de Santa María. En definitiva, temas que cantan al amor romántico, al amor cortés, a la infancia, a sentimientos primarios, o a la relación del hombre con la naturaleza.



Itziar Gregorio

Había abierto el escenario la jovencísima cantautora pop Itziar Gregorio, una vecina de Cabanillas que en plena veintena demostró una madurez musical sorprendente. Gregorio es una artista completísima, que detrás de una apariencia frágil esconde una potente y dulce voz, una extraordinaria entonación, y un notable virtuosismo con las guitarras, ya sean eléctrica o española.



Sus canciones son temas pop, con enorme abundancia de desamores en las letras, pero que no son tristes, sino frescos, divertidos, con una pizca de sarcasmo, y muy pegadizos. Intepretó la cabanillera casi una decena de canciones, la mayoría de composición propia: «Empezar de cero», «Casi me lo creo», «Dos y dos», «Sanar», «Aún te quiero un poco», «Tu ex más guapa», «Balas», «Ya no» o la divertidísima «Cosas que queda feo decir en una canción», con la que terminó su presentación en Cabanillas. Y también se atrevió con un par de temas ajenos muy populares, «La canción del fin del mundo», de Los Planetas, y la magnífica «Turnedó» de Iván Ferreiro, un tema, dijo Itziar, «que me turboflipa». Y así, un poco turboflipado con su desparpajo, se quedó el público cabanillero, que vio en Itziar Gregorio una nueva expresión de la espectacular cantera musical que reside en la localidad.



Cabe reseñar que además de los conciertos de Comas y Gregorio, la Noche Acústica de este viernes 28 de abril se completó con una exposición plástica paralela, en la cafetería de la Casa de la Cultura, en la que pudieron verse magníficas ilustraciones de la alcarreña Estela de Diego.