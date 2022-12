Sergio Blázquez y Laura Morcillo se imponen en la San Silvestre Seguntina (10 kms)

sábado 31 de diciembre de 2022 , 20:10h

Han corrido un total de 511 atletas de todas las categorías. Este año, la carrera senior se ha corrido en dos versiones, la popular San Silvestre, con idéntico recorrido que en años anteriores (6kms), en la que han vencido una cadete, Silvia Galán, y un juvenil, Aitor Clares, y un segundo recorrido de 10 kms puntuable para el circuito Recorre Guadalajara de la Diputación Provincial, que terminaba hoy. El local Alfonso Garijo ha hecho segundo en la prueba de 10 kms, teniendo además ya asegurada la victoria en el circuito provincial.

Por fin sin restricción alguna, esta mañana se ha corrido en Sigüenza la XII Edición de la San Silvestre Seguntina. Organizada por el Club de Atletismo y el Ayuntamiento de Sigüenza, contando con el respaldo también de un buen número de patrocinadores locales, han participado en ella un total de 511 corredores de todas las edades (301 inscritos en San Silvestre Seguntina, en sus dos recorridos, y 210 niños de diferentes edades).

La organización ha mantenido inalterado el circuito de la San Silvestre en las últimas ediciones, sólo con la salvedad de la salida y la llegada, que tenían lugar en la Plaza Mayor de Sigüenza. El recorrido ha transcurrido por un circuito urbano de 6.200 metros de longitud. Con salida en la Plaza Mayor, transitaba a continuación por Paseo de los Arcos, Avenida de la Fuente Nueva, Talleres Opel, Camino de la Isla, Paseo de las Cruces, Camino del Molino, Vicente Moñux, Camino Viejo, Santa Bárbara, Saturnino López Novoa, Cruz Dorada, Valencia, Cardenal Mendoza, con Meta en Plaza Mayor, transitando por lugares tan emblemáticos de la ciudad como la Catedral, Palacio Episcopal o la Iglesia de Santa María. El más rápido en categoría masculina ha sido un juvenil, Aitor Clares (Ajalkala), de Alcalá de Henares, con un tiempo de 20´29”. Aitor había corrido varios años las carreras para la cantera de la San Silvestre Seguntina, y hoy, aun siendo juvenil, se ha impuesto en la San Silvestre corta. “El final era cuesta arriba, se ha hecho duro. Me he encontrado bien, adelantando a gente más mayor”. Al chaval le encanta el atletismo y quiere dedicarse a ello. Mimbres, no le faltan. En féminas se ha impuesto una cadete, Silvia Galán (Club Atletismo Sigüenza), con un tiempo de 26´49”.

El circuito de los 10 kilómetros, puntuable para el circuito provincial de Guadalajara, ha sido coincidente, en sus primeros seis, con el de la San Silvestre tradicional. Una vez volvía a pasar por la calle Mayor, los atletas encaraban la cuesta de la calle ;ayor, para salir del casco urbano por la puerta del Sol, en dirección al Pinar de Sigüenza, de manera que los últimos 4 kilómetros los han hecho en el entorno natural de la ciudad.

En categoría masculina, se ha impuesto el albaceteño, de Munera, Sergio Blázquez (Goierri Garaia), con un tiempo de 35´02”. Su novia trabaja en la inmediaciones de Sigüenza, en Aragosa concretamente, y la de hoy ha sido, para él una buena oportunidad para conocer la San Silvestre Seguntina. “La carrera ha sido muy chula, entretenida, con cuestas, muy bonita”, declaraba en meta. Los diez kilómetros han sido un duelo de poder a poder con el local Alfonso Garijo. “En el kilómetro 7 me he distanciado un poco, y luego he podido mantener la ventaja”, añadía el albaceteño.

El local Alfonso Garijo, presidente del Club de Atletismo Sigüenza, ha llegado segundo hoy en Sigüenza, con un tiempo de 35´13”. Ya en la última carrera del circuito provincial, en Brihuega, se había asegurado la victoria en la general, un triunfo que hoy ha rubricado con un segundo puesto en la carrera en su ciudad. “El ambiente ha sido inmejorable, el día ha acompañado, creo que hemos disfrutado de la San Silvestre con más participación hasta la fecha en Sigüenza”, decía en su calidad del presidente del club organizador. “La carrera ha sido muy bonita. Correr en casa y que te animen tus vecinos es una pasada. He sufrido, he hecho lo posible por ganar. Hemos ido los dos juntos casi todo el recorrido. En el pinar, Sergio ha cogido algo de distancia, he intentado recuperar, pero al final las fuerzas no han acompañado y mi rival ha sido justo ganador hoy. En todo caso, estoy muy contento de quedar campeón de este circuito, que premia la constancia en todo el año”, añadía como corredor, antes de dar las gracias a Sigüenza por el ambiente, la acogida de la prueba, por la participación de los grupos musicales, por la implicación de los patrocinadores, y del Ayuntamiento. “A todos, gracias por hacer realidad cada año la San Silvestre”, terminaba.

En féminas, la más rápida ha sido Laura Morcillo (Independiente), que ha completado el circuito en 45´40”. “Ha estado divertida, con cuestas. Salí de las primeras, adelanté a la segunda en el kilómetro 3, y de ahí, hasta el final. Es una pasada correr entre monumentos. Volveré”, terminaba.

De forma previa a la carrera senior, se corrían también las carreras Infantiles en las que han participado 210 niños y niñas nacidos con anterioridad a 2009, en las categorías de Chupetín, Promoción, Benjamín, Alevín e Infantil. Sus pruebas se han disputado en el entorno de la Plaza Mayor, sobre diferentes distancias en función de la edad

En la carrera popular (San Silvestre y 10 kms) hubo igualmente cinco categorías tanto para hombres como para mujeres: Local, Cadete, Juvenil, Senior y Veterano.

Los tres primeros clasificados de todas las categorías, tanto masculina como femenina han recibido su correspondiente trofeo. En total, se han repartido 84 de ellos, fabricados expresamente para la ocasión.

Además, todos los corredores participantes, incluidos los niños, han recibido la camiseta conmemorativa. Y también se ha entregado bolsa del corredor con obsequios aportados tanto por la organización como por los diferentes patrocinadores de la carrera.

Al término de la prueba, la concejala de Deportes Conchi Huelves agradecía la participación a los corredores “que han despedido deportivamente el año”, y ha mencionado de manera especial a los voluntarios del Club de Atletismo Sigüenza, a los músicos de Batuqué y los dulzaineros de La Pinocha que han ambientado la carrera, a los voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil, y a los patrocinadores, “con el deseo de que el 2023 sea de nuevo, en Sigüenza como ha sido el que está a punto de concluir, un año deportivo”, terminaba la concejala.