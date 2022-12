Izquierda Unida Castilla-La Mancha critica la falta de ayudas del Gobierno de Page a las personas más vulnerables

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 30 de diciembre de 2022 , 17:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

IU Castilla-La Mancha ha criticado la falta de decisiones del Gobierno regional en materia de ayudas hacia las personas más vulnerables, a pesar de que el Consejo de Gobierno anunció tres nuevas convocatorias dirigidas al pueblo ucraniano desplazado a Castilla-La Mancha y a personas más vulnerables.



En un comunicado, IU cree que el apoyo a las personas y familias refugiadas “es siempre una buena noticia” pero apunta que “el hecho de que sean exclusivamente para personas ucranianas nos parece discriminatorio y plantea la división entre refugiados y refugiadas de primera y de segunda”.



La primera partida de ayudas constará de 1,6 millones de euros dirigidas a refugiados ucranianos para dar acceso a una cuantía de 400 euros al mes por cada adulto y 100 euros por cada menor a su cargo. “Somos conscientes de los estragos que la guerra en Ucrania está produciendo y de que la comunidad internacional al completo tiene que involucrarse para atender a quienes están huyendo para ponerse a salvo pero recordemos que hay más conflictos armados en otros países”, agrega IU.



La segunda ayuda irá destinada a gestionar las peticiones de ayuda con un trabajador social, dos técnicos administrativos y dos auxiliares por 165.000 euros y la tercera convocatoria se destinará a casos de urgencia y necesidad extrema. IU Castilla-La Mancha lamenta que las Ayudas de Emergencia Social no son “novedosas” y tienen “una dotación presupuestaria escasa. De esto saben mucho los y las profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, ya que no existe otra forma de atención para muchas familias”.



Además, a juicio de la formación, “el Ingreso Mínimo de Solidaridad, solo se ha mantenido en la teoría porque desde hace varios años no se dan concesiones nuevas. Siendo esta la única comunidad autónoma junto con Madrid donde ha desaparecido la renta básica regional”.



También ha criticado que “esta prestación era la forma de cubrir los gastos más básicos de las familias y personas que no podían acceder a otras ayudas (incluido el Ingreso Mínimo Vital) por no cumplir los requisitos aún sin ingresos económicos. Lo que supuso dejar tiradas a miles de familias en la región”.