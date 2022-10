Más de 200 profesionales se reúnen en Guadalajara en la III Jornada Multidisciplinar de Reanimación Cardiopulmonar

lunes 17 de octubre de 2022 , 17:52h

El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca la importancia de la formación y la divulgación en materia de reanimación cardiopulmonar, ya que la atención inmediata resulta fundamental para aumentar la supervivencia y la calidad de vida tras una parada cardiaca.



Así lo ha destacado la delegada provincial de Sanidad en Guadalajara, Margarita Gascueña, durante la inauguración de la III Jornada Multidisciplinar de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) que se celebra en el día de hoy en el Hospital Universitario de Guadalajara.



Una jornada a la que han asistido el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, y la directora médica de la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara, Cristina Sabater, junto al doctor Rubén Viejo, médico intensivista y de Emergencias y miembro de la Asociación Críticos y Emergencias, según ha informado la Junta en nota de prensa.



La jornada, que cumple su tercera edición bajo el lema ‘La reanimación no puede esperar’, reúne a más de 200 profesionales con el fin de actualizar conocimientos, reflexionar sobre la situación y las posibilidades de mejora en materia de RCP, así como iniciativas encaminadas a formar no sólo a los profesionales de emergencias sino a toda la ciudadanía.



Margarita Gascueña ha agradecido la labor de la Asociación Críticos y Emergencias no sólo con estas jornadas sino en distintas iniciativas dirigidas al alumnado de centros educativos y a la población en general para dar a conocer las maniobras de RCP, “un conocimiento fundamental para que la primera persona que se encuentra ante una parada cardiaca pueda actuar y reanimar a quien la padece, porque cada minuto que perdemos en una reanimación perdemos calidad de vida y vida para esa persona”.



Por su parte, Alberto Rojo ha puesto de manifiesto “la colaboración desde lo local y el Ayuntamiento con la Asociación Críticos y Emergencias y el Sescam para toda actividad que contribuya a ese objetivo de salvar vidas”. El alcalde se ha referido a la formación a escolares o la jornada de RCP celebrada este domingo en la Plaza de Santo Domingo, desde la convicción de que “se pueden salvar muchas vidas con prevención y formación”.



PROGRAMA DE LAS JORNADAS

La Jornada, impulsada por la Asociación Críticos y Emergencias, cuenta, entre otros, con el apoyo de la Junta de Comunidades y los Colegios de Médicos y Enfermería de Guadalajara, y presenta un amplio programa que va desde las maniobras básicas y el pronóstico y rehabilitación de los pacientes que sufren una parada, hasta técnicas avanzadas.



En concreto, ha señalado Rubén Viejo, se abordará el manejo de vía aérea para sustituir la función del pulmón, la canalización de accesos venosos para administrar fármacos, y “temas actuales y candentes como nuevos fármacos a utilizar durante la parada cardiaca o en la recuperación de los pacientes que la sufren, técnicas complejas como circulación extracorpórea o dispositivos que controlen posibles sangrados que hayan llevado a una parada cardiaca”.



El programa también comprende la prevención de la parada cardiaca, el papel determinante de los cuidados de Enfermería para minimizar secuelas, y dedica un apartado a la parada cardiaca en la edad pediátrica, además de exponer iniciativas a desarrollar en una ciudad cardioprotegida como es Guadalajara.



Como ha recordado la directora médica de la GAI de Guadalajara, Cristina Sabater, “más de la mitad de las paradas cardiacas que se producen en España tienen lugar fuera de los centros sanitarios” y, en contra de lo que se pueda pensar, no sólo afectan a personas frágiles o de edad avanzada, ya que un elevado porcentaje sucede en personas de edad media, sin antecedentes y de forma súbita.



Por este motivo es fundamental, desde la infancia, aprender a actuar y aplicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, consistentes en compresiones torácicas que proporcionen flujo sanguíneo al corazón y el cerebro.



TALLERES PRÁCTICOS A LA POBLACIÓN

De otro lado, profesionales sanitarios de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han celebrado este lunes el Día Internacional de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) realizando talleres formativos teóricos y prácticos de esta técnica básica con el fin de enseñar a la población a salvar vidas cuando una persona sufre una parada cardiorespiratoria.



El Día de concienciación ante la parada cardiaca fue creado en el año 2012, gracias a la Declaración del Parlamento Europeo para crear una semana europea de concienciación ante la parada cardiaca. Tiene lugar el 16 de octubre de cada año y, desde el año pasado, se celebra a nivel mundial, gracias al apoyo del ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation), que agrupa a los consejos de Resucitación Cardiopulmonar de los cinco continentes.



La Coordinadora de Equipos de la GUETS, Cristina Martínez Villalobos, ha explicado que la iniciativa de este año está dirigida a la población interesada en aprender técnicas básicas de reanimación ante una emergencia vital, por ello se ha llevado a cabo una serie de talleres teórico-prácticos en una carpa instalada en la zona exterior del recinto del Hospital Universitario de Toledo.



Se estima que cada año se producen en España más de 24.500 paradas cardiacas, lo que equivale a una parada cada 20 minutos, ocasionando cuatro veces más fallecimientos que los accidentes de tráfico. Muchas de las víctimas podrían sobrevivir si los testigos presenciales actuasen de manera inmediata realizando maniobras de recuperación, ya que la resucitación con éxito es poco probable una vez transcurridos más de cuatro minutos desde la parada.



La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una maniobra para salvar vidas en muchas emergencias que se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Consiste en la aplicación de compresiones torácicas que proporcionan un flujo sanguíneo pequeño para el corazón y el cerebro.