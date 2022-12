El PP presenta la campaña de Populares Solidarios de NNGG para ayudar a los que más lo necesitan: “Los castellanomanchegos hemos tenido la cena de Navidad más cara de toda España”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 28 de diciembre de 2022 , 18:02h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del PP-CLM y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha valorado hoy la campaña de Populares Solidarios de Nuevas Generaciones Castilla-La Mancha para ayudar a los que más lo necesitan. “Hemos tenido la cena de Navidad más cara de toda España aquí en Castilla-La Mancha, siendo los castellanomanchegos los ciudadanos más pobres de todo el país”.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa en Toledo, junto al presidente de NNGG CLM, José Luis Montalvo, donde ha recordado que estos momentos los españoles están atravesando una grave crisis económica y que tiene una mayor repercusión en Castilla-La Mancha por culpa del Gobierno socialista de Page que está más preocupado por votar con Sánchez que en tomar medidas para aliviar a las familias castellanomanchegas.



En este sentido, ha advertido que Castilla-La Mancha es la región más inflacionista de toda España con los “precios más altos de todo el país”, y según el índice del IPC del pasado mes de noviembre, “vivir en esta tierra es un 20 por ciento más caro que en el resto de España”. “Esto es lo que ha conseguido el socialismo de Page en Castilla-La Mancha”, ha lamentado.



De esta manera, ha agradecido el trabajo y la implicación de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha que dicen “alto y claro” al Gobierno de Page que hay unos jóvenes que, con rebeldía, están pidiendo al Ejecutivo Autonómico lo que las familias de esta tierra se merecen por “justicia”.



Por ello, ha puesto en valor la iniciativa de “Populares Solidarios” de NNGG CLM que se puso en marcha hace muchos años y de la que formó parte el presidente del PP-CLM, Paco Núñez y que tiene lugar en unas fechas muy señaladas con una campaña que pretende recoger alimentos, ropa y juguetes para destinarlos a los más vulnerables de nuestra región. “Para tantas y tantas familias que en estos momentos lo están pasando realmente mal”, ha indicado.



Así mismo, ha asegurado que Castilla-La Mancha está entre las cuatro regiones españolas con mayor riesgo de pobreza, ya que, uno de cada cinco castellanoomanchegos no llega a los 1.000 euros brutos mensuales, y, además, Cáritas ha acreditado el aumento de la pobreza en nuestra región cifrando en 10 mil ciudadanos en situación critica.



Además, nuestra región es una de las tres comunidades donde más impuestos se pagan. “Esta es la Castilla-La Mancha a la que nos tiene condenados el Gobierno socialista de Page”.



Por eso, Agudo ha recalcado que vamos a terminar el año como ya lo hemos venido haciendo, reclamando una bajada generalizada de impuestos y exigiendo al Gobierno de Page que hay que tomar medidas dirigidas a aliviar los bolsillos de los castellanomanchegos.



“Y, si a Page no le preocupa esta tierra y no le preocupa las dificultades que están atravesando los ciudadanos, y está más preocupado en votar con Sánchez las tropelías que viene denunciando el PP, aquí está el Partido Popular con este tipo de iniciativas para ayudar a lo que más lo necesitan”, ha concluido.



Nueva edición de la campaña Populares Solidarios



Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, José Luis Montalvo, ha presentado una nueva edición de la campaña solidaria de la formación juvenil del PP regional ‘Populares Solidarios’, que este año se caracteriza por “estar pegada al terreno, a nuestros vecinos, a sus necesidades y a sus preocupaciones”.



Porque, según ha enfatizado Montalvo, ‘Populares Solidarios’ “no es una campaña más, es la campaña de Nuevas Generaciones que nació de la mano de nuestro presidente regional Paco Núñez, cuando lideró NNGG, y que ha perdurado a lo largo del tiempo” porque “año tras año, ayuda a los más necesitados de Castilla-La Mancha”.



El presidente regional de NNGG ha recordado que el país se encuentra en una situación de incertidumbre económica, algo que también afecta a la Comunidad Autónoma, que cuenta con la tasa de inflación más alta del país. “En Nuevas Generaciones trabajamos en la lucha contra las desigualdades, haciendo propuestas políticas, teniendo encuentros con distintos sectores y recogiendo sus inquietudes”.



Montalvo ha incidido en que “los jóvenes sufren el desempleo, la pérdida de oportunidades y el abandono por parte del Gobierno de Page”, a lo que se suma “la alta inflación, la subida de la cesta de la compra, del gas, de la luz o del combustible”, algo que se ha convertido “en un drama para las familias castellanomanchegas que ven que llegar a final de mes es una misión imposible”.



Y, mientras esta es la situación de la Castilla-La Mancha real, Page está “más pendiente de dar titulares nacionales y del rédito electoral que de ayudar a los castellanomanchegos”.



Así, Montalvo ha recordado que la exvicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha sido capaz de romper la disciplina de voto del PSOE en el Congreso durante la votación de la ‘ley trans’, por lo que se enfrenta a una multa de 600 euros. Por ello, el presidente de NNGG Castilla-La Mancha ha preguntado a los diputados nacionales de Page “si este es el problema”, y, en caso afirmativo, ha puesto a disposición de los parlamentarios del PSOE a la organización juvenil para recoger este dinero y que de una vez por todas “apuesten por España y dejen de ser cómplices del sanchismo”.



“Ya que no se han atrevido a romper la disciplina de voto por una cuestión moral, que una cuestión económica no sea un problema”, ha dicho.