La Guardia Civil detiene a una persona con 50 kilos de marihuana y más de 4 de hachís en la Autovía del Nordeste de Guadalajara

miércoles 28 de diciembre de 2022 , 17:40h

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en el término municipal de Torremocha del Campo a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.



Los hechos que motivaron esta detención tuvieron lugar sobre las 12:00 horas del pasado lunes cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Sigüenza se encontraba realizando un control preventivo de la Seguridad Vial a la altura del kilómetro 117 de la Autovía A-2 y detectaron un vehículo que carecía del seguro obligatorio.



Identificado su conductor también se pudo comprobar que carecía de permiso de conducción por no haberlo obtenido nunca. Así mismo, en el transcurso de la identificación los agentes detectaron un fuerte olor a marihuana que procedía del interior del vehículo, por lo que invitaron al conductor para que mostrase la carga que transportaba en la furgoneta, localizando en su interior once bolsas que contenía 50 kilogramos de marihuana y 41 tabletas de hachís con un peso de 4.100 gramos.



Por los hechos expuestos, agentes de la Guardia Civil pertenecientes del Subsector de Tráfico y al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Guadalajara, instruyeron diligencias por la detención de un individuo de 44 años de edad, de nacionalidad serbia, por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y por conducir un vehículo a motor no habiendo obtenido nunca el permiso de conducción, que fueron entregadas junto con el detenido en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara, cuya autoridad decretó su ingreso en prisión.