González Lamola: “La moción de censura corresponde a todos los españoles, hay que votarla en todos los ayuntamientos en mayo de 2023”

viernes 16 de diciembre de 2022 , 13:42h

El senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola, ha afirmado hoy en rueda de prensa que “los futuros comicios deben servir para que el jefe del Ejecutivo empiece a formar parte del quinquenio más negro de la historia de España”. El parlamentario nacional ha descrito la situación como “francamente preocupante” con un Gobierno “en manos de Podemos y los independentistas, dividido, sin respeto a las instituciones y radical”. “Tenemos un Gobierno que en un solo día deroga la sedición para favorecer a quienes atacan al Estado, rebaja las penas de malversación a la carta de los malversadores y consuma el asalto de Sánchez al Constitucional porque no piensa en los intereses generales del país, sino en los intereses del Sr. Sánchez para mantenerse en el poder”, ha manifestado. Ha dicho que “no nos vamos a cansar de pedir elecciones” pero aún así, “el 28 de mayo todos los pueblos de España y la mayoría de comunidades autónomas tienen la enorme oportunidad para que algo tan excepcional como el mandato y el ejercicio déspota del poder de Sánchez tenga una respuesta excepcional”.



El senador del Partido Popular ha recalcado que “la moción de censura corresponde a todos los españoles, y no solo a los 350 diputados del Congreso”, por ello “hay que votarla en todos los ayuntamientos en mayo de 2023”. “Al Partido Popular nos importa España, y no vamos a hacer nada para dar a Sánchez una victoria en el Congreso ante el mayor disparate contra el Poder Judicial y un Código Penal de autor a los condenados”, ha apuntado.



Por otro lado, González Lamola se ha dirigido a Page para decirle que “ayer se consumó la traición al Estado de derecho y al orden constitucional y se han despreciado todas las instituciones democráticas”, todo ello con su “beneplácito” y, sobre todo, “sin su oposición real”. Por todo ello, el parlamentario se ha preguntado “qué pensará ahora la opinión pública tras el voto afirmativo de los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, qué autoridad le queda ante los españoles que se creyeron sus palabras el pasado martes”. “Es momento de que abandones tu cinismo y no te escondas porque, objetivamente, España hoy no está mejor. Has perdido la poca credibilidad que te quedaba ante los castellanomanchegos”, ha apuntado.



Tras describir la situación del país “con 200 millones de deuda pública”, el senador por Guadalajara ha dicho que “cuando gobierne el Partido Popular, España volverá a tener delito de sedición y se derogará la “ley Bildu” de Memoria Democrática porque un mínimo de dignidad debe acreditar que la memoria democrática en España no la puede dictar y es incompatible con este partido”. Y ha finalizado pidiendo un Gobierno que “baje el IVA de los productos básicos, no las penas a los condenados; que devuelva a los trabajadores con rentas medias y bajas lo que han pagado de más en el IRPF, no que reforme la ley para permitir la corrupción; y que genere empleo para los españoles, y no para los amigos y familiares del presidente y sus ministros”.