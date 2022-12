Avatar: El sentido del agua

viernes 16 de diciembre de 2022 , 13:30h

Titulo original: Avatar: The Way of Water

Género: Ciencia ficción, Extraterrestres, Secuela

Año: 2022

País: Estados Unidos

Dirección: James Cameron

Guion: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman, Shane Salerno

Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Edie Falco, CCH Pounder, Jemaine Clement, Brendan Cowell, Jamie Flatters, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Wichman-Evans, Dileep Rao, Matt Gerald, Robert Okumu, Jennifer Stafford, Keston John, Kevin Dorman, Alicia Vela-Bailey, Sean Anthony Moran, Andrew Arrabito, John

Sinopsis: Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

Puntuación : 3 de 5