Núñez censura que "si eres socio de Sánchez y corrupto" el PSOE modifica el Código Penal para que dejes de serlo: "¿Va a apoyar Page la eliminación del delito de malversación como hace siempre?"

viernes 09 de diciembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha censurado que “si eres socio de Pedro Sánchez y eres corrupto”, el PSOE “te modifica el Código Penal para que dejes de ser corrupto” y, ante esto, ha preguntado “qué va a hacer Emiliano García-Page”. “¿Dar un titular y en unas semanas cuando llegue esta ley al Congreso de los Diputados sus diputados votarán a favor como hacen siempre?”.



Así lo ha destacado Núñez, en declaraciones a los medios en Tarancón (Cuenca), antes de visitar empresas de la localidad, junto al presidente provincial del PP de Cuenca, Benjamín Prieto, y el presidente local del PP, Miguel Ángel Igualada, donde ha criticado que “a Page solo le oímos dar titulares”.



El presidente regional del PP ha recordado que ya lo avisó el pasado miércoles. “Dije que Page no tardaría en dar un titular hablando de la malversación” y ayer en la Academia de Infantería de Toledo dijo que “el Gobierno estaba muy comprometido contra la corrupción y que no veía la Gobierno modificando el Código Penal” y, hoy, el PSOE abre la puerta a la modificación del delito de malversación para recudir la parte de los delitos de corrupción que afectan a sus socios.



Núñez ha preguntado a Page si sus diputados volverán a apoyar a Sánchez como hacen siempre, así como él en el Comité Federal del PSOE. En este sentido, ha recordado los apoyos del socialismo de Castilla-La Mancha a la ley del ‘solo sí es sí’, que deja a violadores en la calle, o a la eliminación del delito de sedición, que hace que no sea delito un golpe de Estado como el de Perú porque aquí “se han cargado el delito”.



“Hemos visto como Page en la sede del PSOE y sus diputados nacionales en el Congreso han apoyado la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición”, ha incidido.



Y, ahora, cuando vaya a pleno la modificación del Código Penal para eliminar el delito de malversación, “¿qué van a hacer los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha y Page en el Comité Federal? Lo de siempre”.



“Page ya ha traicionado demasiado a Castilla-La Mancha porque su nivel de traición ya está fuera de todo límite”, ha aseverado Núñez, al tiempo que ha añadido que los castellanomanchegos “nos avergonzamos de un presidente como Page que ha apoyado la ley del ‘solo sí es sí’ y la eliminación del delito de sedición y ahora va a apoyar la eliminación de la malversación”.



El presidente del PP-CLM ha recordado que Page en 2018 en precampaña decía que “antes de romper España rompería el PSOE”, algo que se ha convertido en “una falta a la verdad más de Page”.



Núñez ha destacado que el PP “tiene muy claro lo que hará” porque el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, tiene claro que “todo esto no puede mantenerse tal cual lo diseña Sánchez”. Por ello, el partido va a presentar recurso de inconstitucionalidad a esta decisión y denunciará ante las instituciones europeas “estas tropelías” del socialismo y, además, Feijóo derogará todas las medidas aprobadas por el PSOE que desprotegen al Estado en cuanto asuma la Presidencia del Gobierno de España.



Por último, el líder de los ‘populares’ en la región ha cuestionado “cuántos trenes más vamos a dejar pasar en Castilla-La Mancha por culpa del PSOE de Page” porque “vemos como se desmantelan servicios en Cuenca como el tren convencional” o “vemos como Page es incapaz de defender a nuestra tierra a la hora de acoger importantes iniciativas como la Agencia Espacial y la Agencia de Inteligencia Artificial”.



“El proyecto socialista para Castilla-La Mancha está agotado, ha cumplido su etapa y ya está agotado porque no aporta nada más que lo ordinario”, ha concluido.