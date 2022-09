Núñez: “Los castellanomanchegos no vamos a indultar a Page y pasará a la oposición en las próximas elecciones”

domingo 18 de septiembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que los castellanomanchegos “no vamos a indultar a Emiliano García-Page” y pasará “a la oposición” en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023.



Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en la clausura de la XXV Interparlamentaria del Partido Popular, junto al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.



El presidente del PP regional ha incidido en que “hay una cosa clara” y es que los dirigentes socialistas que gobiernan, entre ellos Page, “son exactamente iguales” porque son “sucursales de Pedro Sánchez”. “No hay un solo socialista que sea bueno”, ha dicho.



En este sentido, ha destacado que “ni un solo dirigente socialista, ya sea alcalde o presidente regional”, va a dejar de pedir el voto para Sánchez cuando llegue el momento, ya que ninguno de ellos está “preocupado por las políticas que Sánchez hace al conjunto de los españoles”.



“Todos los españoles y todos los castellanomanchegos tenemos un enemigo común que es el PSOE”, ha aseverado, ya que los socialistas no se preocupan porque las familias no lleguen a final de mes por culpa de la gestión de Sánchez, o porque los autónomos no puedan pagar el combustible o porque las pymes no sepan si podrán pagar el recibo de la luz o porque los agricultores y ganaderos trabajen a pérdidas.



Una situación, según ha denunciado Núñez, “se agrava especialmente en Castilla-La Mancha”. Así, ha recordado que Page fue el primer presidente autonómico que incluyó en su gobierno a un vicepresidente y a una consejera de Podemos, algo que le “deslegitima para hablar de pactos”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha añadido que Page se ha negado en las Cortes regionales a votar contra los indultos a los independentistas, a apoyar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o a reprobar a Garzón cuando atacó a los ganaderos, porque este es el presidente de la Junta “que dice una cosa y hace la contraria y que demuestra que todos los socialistas son iguales”.



Además, Núñez ha censurado que Page haya “corrido a apoyar la Ley Celáa” que nace sin consenso y que merma la capacidad de los padres para elegir el centro donde llevar a sus hijos o que no prima el esfuerzo, el mérito, ni la capacidad.



ACTO PAGE-SÁNCHEZ



Núñez ha puesto en valor los dos modelos que existen en el país. Así, el pasado jueves a la misma hora en Toledo Page y Sánchez eran pitados por cientos de toledanos que estaban esperando su llegada al Palacio de Congresos en el que ambos protagonizaron un mitin y el mismo día en Albacete, Feijóo “no podía andar” por la Feria de Albacete por la cantidad de abrazos y muestras de cariño que recibía.



En dicho acto, según ha dicho el líder de los ‘populares’, Page decía que “estaba orgulloso de que Sánchez estuviera en Castilla-La Mancha” y decía que “nadie duda de la unidad del PSOE, ya que la única verdad es que todos están unidos en torno a Sánchez”.



“No se habló de bajar impuestos, de reducir el gobierno, de echar a Podemos, de un Plan Energético o de los pactos con Bildu y ERC. En este encuentro se habló de cómo trabajar todos unidos desde el PSOE para perpetuar a Sánchez en el poder, ya que esto es lo único que le preocupa al socialismo”.



Tampoco, según ha recalcado Núñez, se habló del difícil inicio del curso escolar, de la alta inflación, de que el campo trabaja a pérdidas, de las listas de espera sanitarias, de la falta de mejora en la Atención Primaria, de los problemas de los autónomos y las pymes, o de la mejora del Tercer Sector. “Solo les preocupa perpetuarse en el poder, no los españoles ni sus problemas”.



Y, frente a esto, está el modelo del PP de Feijóo, con cercanía, empatía, escucha y soluciones a los problemas. Y, en Castilla-La Mancha, se hace urgente el cambio moderado, tranquilo y centrado para que la región evolucione hacia el futuro.



Núñez ha indicado que hasta en 20 ocasiones el PP-CLM ha propuesto a Page bajar los impuestos, ya que la región tiene los peores datos económicos y Page “se niega a bajar los impuestos”. Además, el PP ha defendido al sector agrario, ya que los agricultores y ganaderos “necesitan menos sanciones y más ayudas, menos persecuciones y más apoyos, menos insultos y más trabajo”.



POLÍTICA HÍDRICA



El presidente de los ‘populares’ en Castilla-La Mancha ha defendido que España “necesita hoy un pacto nacional por el agua, con un gobierno que se preocupe por esta cuestión como elemento de generación de riqueza y no de confrontación”. Por ello, ha apostado por garantizar el agua en cantidad y calidad en toda España como un eje vertebrador del país.



La postura del PP de Castilla-La Mancha, ha advertido Núñez, está “clara”. “Hace 647 días firmamos un acuerdo en materia de agua en Castilla-La Mancha y en 647 días Page no ha sido capaz de reunirse con Sánchez para explicarle por qué 50 entidades firmaron este acuerdo”.



El presidente regional ha afirmado que Castilla-La Mancha “necesita” a Feijóo, y que legisle contra la ocupación ilegal de viviendas, para evitar que los ‘okupas’ se empadronen en una casa, para apostar por el desalojo exprés o para endurecer las penas de cárcel.



Igualmente, Núñez ha destacado que el mundo rural “está lleno de oportunidades”, ya que “no es la España vaciada, es la España de las oportunidades” y necesita un gobierno “que aproveche estas oportunidades”. Además, que apueste por la tauromaquia y por la caza que son señas de identidad de la región.



Por último, el presidente del PP-CLM ha agradecido a Alberto Núñez Feijóo su apoyo inequívoco a Castilla-La Mancha, ya que los castellanomanchegos “saben que en ti tienen a un verdadero defensor de esta tierra”. Así, ha destacado que el PP-CLM va a contribuir a la victoria electoral de Feijóo en las urnas, así como en Castilla-La Mancha, ya que la Comunidad Autónoma merece un cambio: “Se lo debemos a nuestros mayores, a nuestros padres y a nuestros hijos”.



“Salimos a ganar en los 919 pueblos de Castilla-La Mancha, ni a empatar ni a perder” para “recuperar el orgullo de Castilla-La Mancha” porque “no vamos a consentir nunca que ningún socialista ponga límites a la región”. “Yo voy a pactar con el conjunto de los castellanomanchegos, con moderación, con centralidad, con gestión y con seriedad porque es el momento de España y de Castilla-La Mancha”.