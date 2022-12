El PP exige a Page que deje su "decepcionante hipocresía" y utilice los órganos del PSOE para parar la deriva de Sánchez y el Sanchismo

viernes 09 de diciembre de 2022 , 12:49h

La diputada regional del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha exigido hoy a Page que deje su “decepcionante hipocresía” y utilice los órganos del PSOE para parar la deriva de Sánchez y el Sanchismo.



Así se ha pronunciado Guerrero, -en rueda de prensa-, donde ha denunciado que Page no está haciendo nada para frenar las tropelías de Sánchez, ya que, se ha resignado a ser el “monaguillo” de Sánchez y ya “no queda nada de aquel Page que se mostraba combativo y que le echó de la sede de Ferraz en el famoso Comité Federal”.



En este sentido, ha mostrado la preocupación del PP con la deriva de Sánchez de reformar las leyes con el único propósito de mantenerse en el poder. Y, además, el PP-CLM está “muy decepcionado” con la hipocresía de Page por no hacer nada para parar a Sánchez en la apropiación que pretende del Estado.



De esta manera, ha recordado que, primero fueron los indultos, después la supresión de la sedición, y ahora la reforma para rebajar las penas del delito de malversación.



“A Sánchez no le importa cruzar todas las líneas rojas para mantearse en el sillón y Page no hace nada para impedirlo”, ha indicado.



Así mismo, ha señalado que, cuando Page “dice lo que dice”, lo dice únicamente porque le interesa, pero “no piensa mover un dedo” para echar a Sánchez, ya que, se negó a votar en contra de los indultos en las Cortes Regionales y los nueve diputados del PSOE en el Congreso han votado a favor de suprimir el delito de sedición.



“Los indultos, la supresión de la sedición y la reforma de la malversación va a suponer que todos los que participaron en el referéndum ilegal y en la declaración unilateral de independencia queden impunes”, ha advertido Guerrero.



Por eso, ha calificado de “locos” que aquellos que cometieron un delito introduzcan una enmienda para suprimir el delito que cometieron.



“Esto es muy grave porque pudiese ocurrir que en un futuro otros intentaran lo mismo, suprimir aquel delito que cometan”.



Guerrero ha asegurado que es `obsceno´ la reforma y la rebaja del delito de malversación que lleva aparejada permitir la corrupción, y que, la malversación se comete por políticos y altos cargos.



Por eso, Sánchez va a permitir con esta reforma que los que cometieron el delito de sedición y malversación en el referéndum ilegal se vayan de “rositas”. Y de paso va a servir para que se vayan sus compañeros que malversaron fondos públicos en Andalucía.



Además, - ha avisado-, puede ocurrir como ya ha ocurrido con la Ley del “solo sí es sí” que se produzca una cascada de revisiones de sentencias por el delito de malversación y que nos encontremos con rebaja de penas y posibles absoluciones de aquellos que cometieron el delito de malversación.