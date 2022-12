Los sindicatos convocan una HUELGA de 2 horas en el sector sanitario de Castilla La Mancha el 15 de diciembre

Para denunciar que "pasa el tiempo y sigue sin negociarse un acuerdo que permita reanudar la carrera profesional en el servicio de salud castellano-manchego"

REDACCION

jueves 08 de diciembre de 2022

Los siete sindicatos con representación en la Mesa Sectorial del Sescam -SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE, CCOO y UGT- han convocado una huelga parcial de dos horas el próximo 15 de diciembre para denunciar que "pasa el tiempo y sigue sin negociarse un acuerdo que permita reanudar la carrera profesional en el servicio de salud castellano-manchego".



Según han informado a través de un comunicado conjunto, habrá una concentración a las puertas de todos los centros dependientes del Sescam en los ámbitos de Especializada, Primaria, los dependientes de la Gerencia de Coordinación o Inspección y los de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitaria.



Los sindicatos han criticado que el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta para 2023 "no incluye partida presupuestaria suficiente para garantizar este derecho" y han añadido que "en las memorias adjuntas figura expresamente que durante el ejercicio 2023 no se procederá a reconocimiento de nuevos grados de carrera profesional por su vía ordinaria". Además, han lamentado que "solo los grupos de la oposición han presentado enmiendas que proponen se mejoren las cuantías previstas a este respecto".



"¿A quién están intentando engañar ahora? A los profesionales del Sescam y sus representantes, desde luego, ya no les van a engañar más", han dicho.



Así, han recordado que en octubre de 2021 el Sescam se comprometió a alcanzar un acuerdo "riguroso, equilibrado y viable" con la correspondiente dotación presupuestaria para el año 2023, mientras que el 8 de marzo de 2022 se celebró la última reunión donde se planteaba el inicio de la carrera profesional por su vía ordinaria en 2027 "y desde entonces nada".



Asimismo, han señalado que también han entregado 21.000 firmas recogidas entre los profesionales sanitarios y han añadido que siguen recogiendo. "No vamos a parar hasta conseguir la recuperación de aquello a lo que tenemos derecho", han dicho.



Los sindicatos han reclamado el reconocimiento de la carrera profesional a todo el personal, tanto fijo como temporal, y han hecho un llamamiento a todos los trabajadores a que se concentren a las puertas de sus centros.