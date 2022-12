Núñez, rotundo a los que quieren romper España y a los que lo permiten de manera servil como el PSOE-CLM: “No vencerán”

Recuerda que el PP “defiende sin fisuras” la unidad de España, la Constitución y el Estado de Derecho

jueves 08 de diciembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado rotundo al afirmar que “no vencerán” todos aquellos partidos que están intentando romper España, así como aquellos como el PSOE de Castilla-La Mancha que lo está permitiendo de manera servil.



“Aquellos que están siendo serviles a los que atacan nuestra patria que sepan que no vencerán. Hay partidos independentistas que quieren aprovecharse del actual Gobierno para tratar de conseguir sus intereses y, hay partidos como el PSOE de Castilla-La Mancha, que permanecen impasibles y votando con ellos cada medida que piden”, ha dicho.



Así lo ha indicado Núñez, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en los actos con motivo del Día de la Inmaculada en la Academia de Infantería de Toledo, donde ha afirmado que hoy es un día para “reafirmar nuestro compromiso con España y con la unidad nacional”.



“En el Partido Popular defendemos sin fisuras la unidad de nuestro país, y lo hacemos al amparo de la Constitución, del Estado de Derecho y de la Democracia”, ha incidido Núñez, al tiempo que ha destacado que hay que recordar al conjunto de los españoles y de los castellanomanchegos “quienes estamos defendido la unidad de nuestro país y quienes no”.



El presidente regional del PP ha asegurado que no podemos permitir a nadie que transforme España “en lo que no es”, por lo que los españoles “de manera unida, vamos a seguir trabajando para que nuestro país siga siendo una tierra próspera, de progreso y de oportunidades”.



Núñez ha incidido en que el conjunto de los españoles “seremos más fuertes que aquellos que están intentando romper nuestro país, así como que aquellos que están permitiéndolo como el PSOE de Castilla-La Mancha y sus diputados”.



El líder del PP-CLM ha destacado que hoy es un día importante “para todos los que tenemos un profundo sentimiento español, porque hoy es nuestra Patrona”. “Felicitar a todos los españoles y a todos los castellanomanchegos en el Día de La Inmaculada, un día especial para la ciudad de Toledo porque también es la Patrona de Infantería”.



También, Núñez ha mostrado su felicitación a los farmacéuticos, que también celebran su Patrona, ya que este colectivo reúne a cerca de 2.000 farmacias en la Comunidad Autónoma y “da un servicio fundamental”.