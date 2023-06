200 trabajadores/as de la Inspección de Trabajo en Castilla La Mancha inician hoy una huelga indefinida

UGT y el resto de sindicatos convocantes exigen el cumplimiento del acuerdo alcanzado en julio de 2021 para el refuerzo de la plantilla, la mejora de los medios materiales y la modernización de este organismo

lunes 26 de junio de 2023 , 19:21h

Como en el resto del territorio nacional, los trabajadores y trabajadoras de la Inspección de Trabajo de Castilla-La Mancha han iniciado hoy una huelga indefinida para exigir el cumplimiento del acuerdo alcanzado en julio de 2021 en el que la administración central se comprometía a reforzar la plantilla, a mejorar las retribuciones y a modernizar este organismo, algo que pasa por la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo, que data de hace 40 años.



A esta huelga -promovida por UGT, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UPIT y Usess- están convocados un total de 3.000 trabajadores/as de toda España, alrededor de 200 en Castilla-La Mancha.



UGT critica que la propuesta hecha por el Ministerio es, a todas luces, insuficiente y exige una verdadera voluntad de alcanzar un acuerdo.



Añade que no dejará de reclamar un refuerzo de la plantilla y de los medios materiales con el que solucionar la sobrecarga creciente de trabajo que tiene la Inspección de Trabajo. Pide que, de una vez con todas, el Gobierno cumpla con el acuerdo de la nueva Relación de Puestos de Trabajo y con las mejoras laborales y retributivas que firmó en 2021.



La convocatoria de elecciones generales prevista para el 23 de julio no será para UGT y el resto de sindicatos convocantes motivo de abandono de estas reclamaciones y es que el cumplimiento del acuerdo -afirma- no requiere de ninguna modificación normativa ni tampoco presupuestaria desde el momento en que ya está contemplado en el presupuesto reconocido al organismo.