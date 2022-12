ÚLTIMA HORA : La Coruña, elegida sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial a la que optaba Guadalajara

lunes 05 de diciembre de 2022 , 13:40h

El Consejo de Ministros ha elegido a Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), ente de nueva creación al que optaba Guadalajara con una candidatura apoyada por la Universidad de Alcalá. No pudo ser para Guadalajara, ha sido Galicia la elegida.



Así lo ha anunciado la ministra portavoz, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reunido en el día de hoy.



La ciudad coruñesa se ha impuesto a Guadalajara y a las otras catorce candidatas, en las que Granada y Alicante eran las favoritas. La opción gallega fue la apuesta de la Xunta, que tuvo que elegir entre Santiago, Orense y la propia Coruña. Las tres ciudades se postularon y, tras la decisión de apoyo de la Xunta, Santiago se retiró. No así Orense, que presentó su propuesta en el plazo abierto por el Gobierno y que se cerró el pasado 7 de noviembre.



En un primer momento, la Agencia -que no comenzará a operar antes de junio de 2023- contará con 40 funcionarios. Se espera que en una primera fase de crecimiento se llegue al centenar de funcionarios y que, cuando el organismo esté al máximo rendimiento- este número se multiplique por diez hasta alcanzar el millar de trabajadores.