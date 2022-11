Policías y Guardias civiles exigen a la ministra Irene Montero disculpas por su último video "en el que nos pone como ASESINOS"

miércoles 30 de noviembre de 2022

El Ministerio de Igualdad vuelve a ser protagonista por otro anuncio institucional.



El pasado viernes 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Ministerio de Igualdad, con motivo de esta fecha, ha lanzado una campaña en sus redes sociales para tratar de concienciar al mayor número posible de ciudadanos. Un plan que comenzó varios días antes de la fecha mencionada anteriormente y que todavía ha tenido coletazos durante esta misma semana.



El último video ha levantado ampollas en el seno de la Policía Nacional y la Guardia Civil porque se usa la figura de un policía retirado como un maltratador y un asesino de mujeres.



"Él, mirándola con la rabia de un perro, con ojos ensangrentados, la agarró fuerte del cuello. Era su ex, que nadie en el barrio sabía. Un buen papel. De aquello ni se conocía. No le hacía bien, por eso se fue de su vida, acumulando ya denuncias en comisaría. Se ve que ese día tenía el momento buscado. Sacó del bolsillo su arma de policía recién retirado. Apuntando sin miedo en el pecho, abriendo fuego sonaron disparos. Ella cayendo hacia el suelo, viendo su vida y su sueño truncado", dice la banda sonora del vídeo.



El vídeo que centra la polémica dura aproximadamente tres minutos y medio. Es una canción que recrea una historia ficticia, en la que una mujer es acosada por su exnovio en un bar. Tras relatar el acoso del hombre hacia su expareja, éste termina sacando “su arma de policía recién retirado” para matarla en medio de la calle.



Esa referencia a la Policía ha provocado indignación en el cuerpo. El sindicato Jupol considera que se trata de “una nueva falta de respeto del Gobierno de España hacía los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se suma a las múltiples muestras de desprecio que ha llevado ya a cabo este Gobierno contra la Policía Nacional”.



COMUNICADO DE LA AEGC.-



AEGC EXIGE A LA MINISTRA MONTERO DISCULPAS POR SU ÚLTIMO VIDEO EN EL QUE PARA DENUNCIAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO RECURRE A LA FIGURA DE UN MIEMBRO DE LAS FCSE COMO MALTRATADOR Y ASESINO DE MUJERES.



Madrid 30 de noviembre de 2022



El problema de la violencia de género, el rastro de mujeres muertas, los huérfanos que cada año deja tras de sí este terrorismo afecta muy directamente a los miembros de las FCSE encargados de luchar contra esta lacra social, la mayor de las veces sin medios y sin personal suficiente para garantizar la protección de las mujeres amenazas. Por eso en AEGC no entendemos como desde el Ministerio de Igualdad se han lanzado al vacío sacando una campaña publicitaria en la que se pone de ejemplo como maltratador a un miembro de las FCSE, como si policías y guardias civiles fuéramos la viva imagen de lo que es un asesino de mujeres. Parece ser que para el ministerio que preside la señora Irene Montero la profesión que mejor sirve de ejemplo para visualizar socialmente la cara de un maltratador y de un asesino de mujeres es la de un policía o un guardia civil. La señora Montero desconoce, al parecer, que maltratadores los hay en todos los ámbitos laborales, hasta en la misma clase política.



Para AEGC lo que ha hecho el ministerio de Igualdad con su campaña es muy peligroso: ha querido poner cara al maltrato usando a unos profesionales que precisamente están encargados de proteger a las mujeres maltratadas. Ahora, con anuncios como este, ¿cuántas mujeres no acudirán a una comisaría o a un puesto de la guardia civil con miedo pensando que frente a ellas se puede encontrar otro maltratador?



En AEGC desconocemos si la idea de este video ha surgido desde la más absoluta ignorancia sobre el problema de la violencia de género o desde la incompetencia pero lo que sí sabemos es que si hará daño a nuestro trabajo. Por ello desde nuestra asociación exigimos que se retire inmediatamente este video y que la señora Montero pida disculpas a los miembros de las FCSE por el daño causado a nuestro trabajo de protección de las mujeres que cada día, venciendo su miedo, confían en nosotros denunciando el maltrato que sufren.



Señora Montero, en la lucha conta la violencia de género la CONFIANZA es fundamental y hoy usted con su video la ha echado por tierra, por no mencionar el bien que podría hacer con lo invertido en este video si lo hubiera dedicado a poner más medios en cada comisaría o en cada puesto de la Guardia Civil para luchar contra este tipo de terrorismo.