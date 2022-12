"Señora Directora General : Los guardia civiles ya estamos hartos y cansados de los vendehumos con el único fin de seguir engañando a unos servidores públicos"

COMUNICADO

martes 13 de diciembre de 2022 , 12:36h

La Dirección General de la Guardia Civil ha licitado recientemente la adquisición de 1.145 chalecos antibala externos para los miembros de la Benemérita. Una cifra que no se acerca a los números anunciados recientemente en el Congreso de los Diputados por la propia Directora General, quien aseguró que el año que viene el personal de seguridad ciudadana tendría de dotación individual un chaleco antibala. Licitación, además, en la que no se especifica cuantos de ellos serán para personal masculino o personal femenino, estas últimas, con escasez de chalecos específicos.



Una medida que se contradice con la política implantada desde la Dirección de promover la Benemérita y hacerla más atractiva para que se incremente considerablemente el ingreso de mujeres en la Guardia Civil. En AEGC dudamos que con estas carencias nuestras futuras compañeras se animen a formar parte de esta Institución ya que saben que se van a encontrar cuando ingresen con el problema de tener que compartir los chalecos con sus compañeros.



Igualmente, para las actuales promociones que están en la Academia de Baeza y el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, que saldrán sin ese chaleco individual, como elemento básico de protección, al contrario que en la policía que si lo tendrán. Una discriminación más amparada desde la propia Dirección General. Los hechos y la verdad contradicen las palabras de la Dirección General.



Pero además en AEGC no podemos evitar preguntarnos si desde la Dirección General han buscado un plan B si, como ya ha ocurrido con alguna licitación de los chalecos internos, no hay ninguna empresa que esté dispuesta a participar en el concurso con los precios máximos fijados. ¿Qué ocurrirá si vuelve a repetirse esta situación? Esta vez no será culpa de las empresas. ¿Cómo se podrán cumplir los plazos que se ha fijado la propia Directora para dotar de este importante material de autoprotección a cada agente de Seguridad Ciudadana?. Es más, ¿la Directora considera que 1145 chalecos antibala son suficientes para cumplir su promesa de un agente un chaleco, para que en 2023 dejemos de compartir sudores?.