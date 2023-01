La AEGC denuncia que la Delincuencia ha crecido en Castilla La Mancha sin que la Guardia Civil, responsable del 85% de la demarcación, se vea reforzada con más efectivos

COMUNICADO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 07 de enero de 2023 , 11:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) lleva años reclamando tanto de forma oficial, en reuniones con responsables de Comandancias, como a través de denuncias en los medios de comunicación que se dote de más personal y medios a todas las unidades de la Guardia Civil de Castilla la Mancha. Unas reclamaciones que han sido ignoradas lo que impide dar a los ciudadanos castellano manchegos el servicio que necesitan y que deben tener porque lo pagan con sus impuestos.



Somos los miembros de la Benemérita los que llevamos el mayor peso de la seguridad de nuestra Comunidad. Tenemos una demarcación de 79.000 kilómetros cuadrados para una plantilla de 5.827 efectivos, tráfico incluido, personal a todas luces, insuficientes para dar respuesta a los datos de criminalidad de las 5 provincias. Unas cifras, que como reconoce el propio Ministerio del Interior, han sufrido un importante incremento en 2022, en concreto entre enero y septiembre han subido un 24% los delitos y los asesinatos se han duplicado. Cifras a nuestro juicio alarmantes y que se incrementaran cuando se contabilicen los últimos tres meses del año.



Ante estos datos en AEGC nos preguntamos ¿cómo se va a afrontar eso que ahora llaman el RETO DEMOGRÁFICO si desde el Ejecutivo no se garantiza la seguridad de los ciudadanos que siguen apostando por la España rural? Una España por la que también apuestan los miembros de la Benemérita que eligen destinos, para muchos poco atractivos, puede comprobarse en la plantilla de mujeres con malas comunicaciones o escasos medios para sus familias.



Sin querer pecar de alarmistas, en AEGC las cifras que nos han ofrecido desde el Ministerio nos parecen muy preocupantes, porque estamos hablando de un 24% más de delitos. Hablamos de dar respuesta a la inseguridad de los agricultores y ganaderos en el campo, de pequeños o grandes hurtos y hablamos de dar respuesta a la violencia de género, delitos tecnológicos, con efectivos en unidades sin destino y sin ficha de méritos. Porque la seguridad el ciudadano la percibe en relación al tiempo que tardamos en dar respuesta a su problema, y con el material con el que contamos y la falta de efectivos que tenemos no somos rápidos, al contrario, cada vez somos más lentos.



Por ello desde AEGC volvemos a reclamar al Ejecutivo que se dejen de inventos y parches para un momento pero que no solucionan el problema de seguridad de la España Rural. Como los equipos sin vacantes que se crean detrayendo personal de Seguridad Ciudadana, lo que origina un problema mayor en los puestos al verse más mermados de personal. Pero también exigimos más y mejores medios materiales y, por su puesto, que se completen las plantillas y se afronte de una vez un despliegue más acorde con la realidad. Se trata de tener voluntad de mejorar y de tener ganas de trabajar, como tenemos los guardias civiles castellano manchegos que a pesar de las pésimas condiciones laborales cada día salimos a la calle a dar al ciudadano el mejor servicio.