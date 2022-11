LECTURAS Jorge Pérez y Alba Carrillo SÍ pasaron la noche en casa de Marta López: "Se marcharon juntos"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 30 de noviembre de 2022 , 19:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lecturas dedica la imagen principal de su portada a Sara Carbonero, con las fotos en exclusiva de su salida de la Clínica Universitaria de Navarra donde la periodista se ha sometido a una nueva operación quirúrgica. “Estoy bien, todo está genial”, decía sonriente desde el coche de su amiga Isabel Jiménez, que se encargó de acompañarla de regreso a casa. Durante su ingreso en Pamplona, Sara ha estado arropada en todo momento por su familia, por su amiga Isabel y por su novio, Nacho Taboada.



Además, la revista publica en exclusiva, la entrevista más dura de Gema Aldón, quien cuenta que su madre, Ana María, ha vendido la casa en Cádiz que compró para su hija y su nieta para comprarse un chalet. La publicación también lleva a su portada dos exclusivas informativas más: Isabel Pantoja culpa a Junco, viuda de su hermano Bernardo, de su reciente muerte. Lecturas ha tenido acceso a todo lo que ocurrió entre la tonadillera y la viuda tras la muerte del padre de Anabel Pantoja.



Por último destaca el enfrentamiento de Kiko Hernández y Belén Rodríguez, y afirma que ella estuvo enamorada de él. Según fuentes cercanas a la pareja, la periodista estaba colada por el colaborador, que no correspondía sus sentimientos.



Jorge Pérez y Alba Carrillo sí pasaron la noche en casa de Marta López: "Se marcharon juntos".-



Marta López ha roto el "pacto de silencio" alrededor de tonteo de Jorge Pérez y Alba Carrillo y ha confirmado, ¡por fin!, que estuvieron juntos en su casa después de la fiesta de la productora de Ana Rosa Quintana. Solo faltaba la versión real de la colaboradora de 'Sálvame', la testigo más cercana a los compañeros que han protagonizado los vídeos más ardientes que están en boca de todos. Ha bastado menos de una semana para conocer casi a ciencia cierta lo que habría ocurrido alejados de ojos indiscretos y cuando ya no estaban al alcance de las cámaras de los móviles de los asistentes a aquella intensa velada. Marta López ha corroborado una parte de los hechos que ya avanzó Miguel Frigenti, aunque él ha ido más allá: "Ese calentón se tenía que apagar y se apagó".



Marta López ha dado su versión este miércoles sobre lo que ocurrió en las horas perdidas entre la fiesta de la productora Unicorn y el camino de vuelta a casa de Jorge Pérez. El ex Guardia Civil y modelo de 39 años ha afirmado repetidamente que ni hubo beso con Alba Carrillo ni se desvió del trayecto de vuelta a su hogar, junto a su mujer y sus hijos. El testimonio de Marta entra en conflicto precisamente con las palabras del ganador de 'Supervivientes 2020' y de la mismísima modelo: "Alba le dijo que iba a mi casa y Jorge le dijo: "Voy". López ha contado que Jorge les prometió llevarlas a casa y fue lo que estuvo diciendo a todos los compañeros de la fiesta, pero al final no ocurrió así. "Alba no se quería ir, pero llamo a un taxi y viene conmigo", concluye.