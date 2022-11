Un Dépor falto de puntería se queda sin ganar en Cuenca (0-0)

lunes 28 de noviembre de 2022 , 17:30h

El Deportivo Guadalajara Femenino volvió a empatar a domicilio, esta vez frente a la Unión Balompédica Conquense, rival que el año pasado apeó a las moradas del Playoff de Ascenso a Liga Nacional. En esta ocasión, el equipo entrenado por Alberto Mendoza fue muy superior a las locales en muchas fases del partido y dispuso de grandes ocasiones para haber obtenido los tres puntos, pero a pesar de dicha superioridad, el Conquense también tuvo algunas fases del partido donde apretó a las alcarreñas. Además dispusieron de un discutible penalti en la primera mitad que acertó a detener Charo.



Introdujo varios cambios en el 11 titular el míster Alberto Mendoza con respecto al partido frente al Calvo Sotelo Puertollano. A la ya mencionada reaparición de Charo, hay que sumar la titularidad de Bikie Boko en el centro del campo en sustitución de la ausente Teresa, y Ashley volvió a ser de la partida en detrimento de Garaizábal.



En los dos primeros minutos de encuentro, el Dépor ya dispuso de dos ocasiones clarísimas y prácticamente idénticas para adelantarse temprano en el marcador de la mano de Mizui Obiang. Fueron dos internadas por banda izquierda de la gabonesa, y en ambas la portera a duras penas pudo despejar el peligro.



En el minuto 14, el Dépor estrelló el balón en el travesaño de la meta conquense en un disparo de falta directa de Nerea. Tras este fulgurante inicio del Dépor, el Conquense despertó y empezó a controlar más el balón y llegar a las cercanías de la meta morada. Tanto fue así que, a los 20 minutos de juego, en un córner el equipo local también estrelló el balón en el travesaño y el balón quedó muerto en el área.



Por fortuna para los intereses morados, Charo consiguió despejar el peligro finalmente. Se sucedían las jugadas de peligro en ambas áreas y en el minuto 26 hubo un gran pase filtrado desde la banda que produjo una situación de tres contra tres que centró Mamajón al área y Ashley no estuvo acertada en controlar. Su remate lo detuvo fácilmente la portera del Conquense. En el tramo final del primer tiempo se produjo la jugada polémica del partido, donde en un centro sin aparente peligro un balón del Conquense centrado desde la banda impactó en el brazo de Mizui Obiang que se encontraba fuera del área y el colegiado decretó penalti a favor de los locales.



En ese momento Charo se erigió en la gran protagonista al adivinar las intenciones de la jugadora del Conquense y se lanzó a la derecha para blocar el penalti y mantener el 0-0 en el marcador al final de los primeros 45 minutos.



Los primeros instantes de la segunda mitad llevaron la misma tónica del comienzo del partido, con una Jessy que lograba generar muchísimo peligro tanto por banda como por el centro. Sin embargo, la primera gran ocasión de la segunda mitad estuvo en las botas de Ashley, que sirvió para la llegada de Nerea Márquez, quien realizó un chut no demasiado potente y centrado que detuvo sin problemas la portera local. Poco después se produjo el primer cambio en las filas moradas, Lucía Lozano entró en minuto 53 sustituyendo a Mamajón. Tras unos veinte minutos de un juego más espeso por parte de los dos equipos, el partido se volvió loco tras la entrada de Garaizábal por Ashley en el minuto 70. El goteo de ocasiones deportivistas fue incesante y tras sendas caídas en el área de Jessy y Clau que el árbitro decidió no sancionar, Mizui Obiang volvió a disponer de dos grandísimas ocasiones para desequilibrar el marcador. Fueron dos mano a mano en los que la gabonesa apuró demasiado y no acertó a superar a la guardameta del Conquense.



Desde este momento la presión y el dominio del Dépor fue total, pero dicho dominio no se tradujo en ocasiones claras de gol. Ya en el minuto 90, una falta justo sobre la línea del área del Conquense fue botada por Garaizábal, pero su disparó se marchó muy desviado en lo que fue la última ocasión de peligro del partido.



Tras cinco minutos de descuento el colegiado decretó el final del partido en un nuevo empate a domicilio del equipo entrenado por Alberto Mendoza que estuvo algo fallón en la definición pero que sin duda mereció llevarse los tres puntos de vuelta a Guadalajara.



FICHA TÉCNICA:



U.B. Conquense: Rubio; Paola (Luján, 79′), Eva, Soriano, Olmeda (Elena García, 90′), Hernansáiz (Jiménez, 68′), Maria Elena, Pajarón (Díaz, 79′), Segura y García.



C.D. Guadalajara: Charo; Marina, Chiqui, Elena, Brenda; Bikie Boko, Nerea (Rumí, 90′), Clau; Mizui Obiang, Ashley (Garaizábal, 70′), Lucía Mamajón (Lucía Lozano, 53′)